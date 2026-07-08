Organici ATA 2026/27: 194.303 posti con un taglio di oltre 2.000 unità

Il Ministero dell’Istruzione ha definito con la nota 17642 del 7 luglio 2026 i criteri per la determinazione degli organici del personale ATA per l’anno scolastico 2026/27. Il calcolo tiene conto del calo demografico in atto, con un correttivo percentuale legato alla presenza di alunni con disabilità.

Meno collaboratori scolastici, stabile il resto

Come riporta Cisl Scuola, il totale degli organici ATA è fissato in 194.303 unità, risultato di una riduzione di 2.174 posti applicata in base alla legge di bilancio per il 2025. Il taglio ricade interamente sull’area dei collaboratori scolastici delle scuole secondarie di secondo grado. Sparisce invece dalla circolare il riferimento agli 11.263 posti precedentemente destinati alla stabilizzazione del personale ex-LSU: questa categoria è ormai transitata nel ruolo statale a tutti gli effetti. Confermata anche per il prossimo anno la scelta di non riportare la dotazione organica dei DSGA – ora inquadrati come funzionari delle elevate qualificazioni – la cui dotazione viene determinata congiuntamente a quella dei dirigenti scolastici nell’ambito della riforma del dimensionamento della rete scolastica. Per il 2026/27 sono previste 7.389 unità, con una riduzione di 12 rispetto alle attuali 7.401.