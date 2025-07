Immissioni in ruolo da GPS prima fascia sostegno, e poi da mini call veloce sui posti di sostegno residuati

Dal prossimo 1 agosto si apre la partita delle prossime immissioni in ruolo sui posti di sostegno da GPS prima fascia ADAA, ADEE, ADMM e ADSS. Tale fase di immissioni in ruolo straordinaria, avverrà sui posti di sostegno residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie da Graduatorie di merito dei concorsi ordinari e da GaE. In caso di ulteriori posti residuati, dal 14 al 19 agosto, si apre la fase del ruolo da mini call veloce.

Ruoli da GPS prima fascia sostegno

Dall’1 agosto e fino al 13 agosto si apriranno i termini entro i quali, gli uffici scolastici provinciali, sulla base delle GPS prima fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi, ma anche sulla base delle preferenze espresse nella “Sezione 4” della piattaforma sull’informatizzazione nomine supplenze 2025/2026 per contratti annuali a tempo determinato ai fini del ruolo, andranno ad individuare i neoassunti sui posti residuati di sostegno non assegnati nella fase ordinaria delle immissioni in ruolo.

Ricordiamo che mercoledì 30 luglio ore 14.00 è scaduto il termine per la compilazione della domanda per la scelta delle 150 preferenza per le nomine in ruolo da GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi per l’anno scolastico 2025/26. Adesso, sulla base di questa compilazione e dei posti disponibili per il ruolo di sostegno, a partire da venerdì 1 agosto a terminare a mercoledì 13 agosto, potranno essere assunti in ruolo dalle gradutorie ADAA, ADEE, ADMM e ADSS, migliaia di docenti presenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze in prima fascia sostegno.

Ricevuta l’individuazione in ruolo da GPS prima fascia sostegno, l’aspirante neoassunto avrà 5 giorni di tempo per accettare o rinunciare al ruolo. Si precisa che la non accettazione del ruolo equivale ad una rinuncia. Tale accettazione o rinuncia è disposta dall’art.2, comma 2 punto 3-quater del decreto legge n.45 del 7 aprile 2025, dove è espressamente specificato che i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato, accettano l’assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.

La mancata accettazione della sede scolastica è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.

L’accettazione alla nomina in ruolo è di natura telematica, utilizzando un semplice link in cui sarà possibile scegliere la conferma dell’accettare il ruolo o la rinuncia allo stesso. Non utilizzare tale link equivale ad una rinuncia. L’eventuale rinuncia al ruolo determina l’impossibilità di avere supplenze da GPS per l’anno scolastico 2025/2026.

Mini call veloce dal 14 al 19 agosto

I posti di sostegno residuati dopo l’assegnazione dei ruolo da GPS sostegno ed elenco aggiuntivo provinciali saranno proposti per una nuova tornata di immissioni in ruolo interprovinciale tramite la cosiddetta mini call veloce.

La procedura della mini call veloce sarà attuabile dal 14 al 19 agosto 2025. Per la precisione gli Uffici Scolastici Regionali e quelli Provinciali pubblicheranno l’elenco dei posti di sostegno disponibili per il ruolo, gli aspiranti al ruolo su tali posti residuati, tramite mini call veloce e se non sono risultati rinunciatari nella fase provinciale terminata il 13 agosto, potranno partecipare a questa nuova tornata di immissioni in ruolo presentando le domande dalle ore 10:00 del 14 agosto fino alle ore 9:00 del 19 agosto 2025.

Le operazioni della mini call veloce dovranno concludersi entro e non oltre il 21 agosto 2025.

Decidere di non presentare domanda di mini call veloce, quindi rinunciare al possibile ruolo con contratto a tempo determinato in una provincia X o in più province della medesima Regione sui posti di sostegno residuati dalla fase straordinaria delle GPS I fascia sostegno ( ADAA; ADEE; ADMM; ADSS), non comporta sanzioni di nessun tipo per chi è già inserito in una data provincia in GPS per gli incarichi e le supplenze. Quindi la mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura, ma non comporta sanzioni riferibili agli incarichi e alle supplenze da GPS e da GI.

Rinuncia al ruolo da mini call veloce: “Sanzioni”

Se invece si partecipa alla procedura della Mini-Call veloce e non si dovesse ottenere il ruolo per mancanza delle disponibilità in relazione al punteggio e alla posizione della nuova graduatoria di questa procedura, l’aspirante potrà partecipare regolarmente agli incarichi e supplenze delle GPS della sua provincia di inclusione e alle supplenze brevi da GI.

La partecipazione alla procedura di Mini-call veloce e la conseguente assegnazione di una provincia indicata nella domanda comporta, di fatto, l’accettazione della sede che verrà successivamente individuata nella provincia stessa e preclude il conferimento nella provincia di inserimento nelle GPS di tutte le tipologie di supplenza, comprese quelle attribuite attraverso le procedure di interpello.