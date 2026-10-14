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Primo piano | Tutti i numeri delle immissioni in ruolo 2026/27

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Docenti
14.10.2026
Aggiornato alle 19:05

Immissioni in ruolo docenti 2026/27, Uil Scuola: quasi 40mila assunzioni tra contratti a tempo indeterminato e incarichi finalizzati al ruolo. Tutti i numeri

Redazione
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La tabella regione per regione

La Uil Scuola riporta i numeri che riguardano le immissioni in ruolo per l’anno 2026/27. I posti autorizzati erano 46.642. Le immissioni in ruolo a tempo indeterminato sono state 34.786, gli incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo sono stati 4.673. Le assunzioni dagli elenchi regionali sono state 2.200.

“Sono 39.459 i docenti complessivamente interessati dalle procedure di assunzione per l’anno scolastico 2026/27, a fronte di 46.642 posti autorizzati, considerando sia i contratti a tempo indeterminato sia gli incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo. È quanto emerge dal prospetto fornito dall’Amministrazione”.

Nel dettaglio, i dati evidenziano:
34.786 immissioni in ruolo con contratto a tempo indeterminato;
3.178 incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo attraverso le GPS di I fascia sostegno;
1.495 incarichi a tempo determinato nell’ambito delle procedure concorsuali PNRR, destinati ai vincitori non ancora in possesso dell’abilitazione al momento dell’assunzione.

Il totale raggiunge quindi 39.459 docenti, di cui 4.673 con incarichi a tempo determinato finalizzati alla successiva immissione in ruolo.

Tra le assunzioni effettuate, circa 2.200 provengono dagli elenchi regionali.

Rispetto ai 46.642 posti autorizzati, la differenza è di 7.183 posti, considerando nel conteggio complessivo anche gli incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo”.

La tabella regione per regione

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