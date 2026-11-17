“Sorprendono alcuni passaggi dell’intervista rilasciata da Irene Manzi a ‘La Tecnica della Scuola’, in particolare quando la responsabile Istruzione del Pd esprime ‘perplessità’ sul doppio canale di reclutamento dei docenti. Ricordo a Manzi che il precedente delle GPSR, cioè delle graduatorie provinciali per le supplenze e il ruolo che proponiamo (previo via libera di Bruxelles) non solo sul sostegno ma anche per posto comune così da completare il meccanismo a doppio canale, l’avevamo ottenuto con un loro ministro, Bianchi, pur ovviamente con tutti gli accorgimenti del caso per non rischiare lo stop degli organi tecnici”. Lo dice alla nostra testata giornalistica Mario Pittoni, responsabile Dipartimento Istruzione Lega, replicando in tal modo alle parole di Irene Manzi, responsabile scuola del Partito democratico, a proposito della linea dei dem sul reclutamento scolastico.

A proposito delle possibili assunzioni direttamente da Gps, anche su posto comune, Manzi aveva detto: “sull’ingresso immediato in questo senso da doppio canale, diciamo qualche riserva l’abbiamo anche noi, è su un ingresso, diciamo, direttamente da graduatoria, ma sicuramente attraverso delle verifiche”.

Secondo Pittoni, “sul resto purtroppo Pd e M5s (al tempo numericamente autosufficienti) col Pnrr avevano lavorato in direzione opposta, cancellando il principio stesso di idoneità da tutti i concorsi dal 2020 in poi e impegnandosi per concorsi con cadenza annuale (cosa che stiamo chiedendo di correggere appena possibile) che costringono all’utilizzo di procedure poco adatte a selezionare capacità, esperienza e attitudine all’insegnamento”.

L’ex presidente leghista della VII Commissione del Senato ha quindi detto che “le interlocuzioni con la Commissione europea ci hanno comunque già consentito di recuperare idoneità e graduatorie di merito, oltre al varo degli elenchi regionali, evitando così che chi aveva superato le prove senza rientrare nel novero dei vincitori si ritrovasse condannato a ripetere il concorso ogni anno, andando a incrementare oltre misura il business della preparazione alle prove concorsuali”.

Quindi, Pittoni ha concluso sostenendo che “per il doppio canale di reclutamento dei docenti, che è utile a tutti (agli studenti per la continuità didattica, agli insegnanti per uscire dall’insicurezza), ora – come detto – si lavora alle GPSR e a meccanismi che assicurino pari dignità a tutte le graduatorie. Giustamente, di guerre fratricide la stragrande maggioranza dei docenti ha le scatole piene”, ha concluso il leghista.



