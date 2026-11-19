Via libera dell’Aula del Senato alla proposta di modifica che inserisce l’articolo 399-bis nel Testo Unico 297 del 1994, introducendo in modo strutturale il reclutamento dei docenti abilitati sulle cattedre residue.

L’Assemblea del Senato nella seduta del 18 novembre 2026 nella conversione in legge del decreto 170/2026 ha approvato l’emendamento con il quale viene disposta l’introduzione a regime, a partire dall’anno scolastico 2027/2028, la possibilità di immettere in ruolo i docenti inseriti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) non più soltanto sui posti di sostegno, ma anche sui posti di tipo comune.

Destinatari e quali posti vengono assegnati





Secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 del nuovo articolo 399-bis, la procedura si attiverà annualmente a partire dal 2027/28 assegnando i posti vacanti e disponibili, sia comuni sia di sostegno, che residuano al termine delle ordinarie immissioni in ruolo effettuate ai sensi dell’art. 399, comma 3-ter (da GaE e concorsi), sempre nel rispetto del contingente assunzionale autorizzato.

Platea dei beneficiari

L’accesso è riservato ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS (in possesso di abilitazione o specializzazione) nonché agli iscritti negli appositi elenchi aggiuntivi per coloro che conseguono il titolo entro il 30 giugno di ogni anno.

Vincolo provinciale

La proposta di contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo avverrà esclusivamente nella provincia in cui l’aspirante risulta inserito in prima fascia GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi.

Percorso di prova e lezione simulata con componente esterno



La modifica disciplina inoltre le modalità di svolgimento dell’anno di formazione e prova, riprendendo lo schema già sperimentato per il sostegno ma con un’importante novità sulla composizione dell’organo valutatore.

I candidati sottoscrivono inizialmente un contratto a tempo determinato, durante il quale svolgono il percorso annuale di formazione e prova. Al termine dell’anno, il docente dovrà sostenere una lezione simulata dinanzi al Comitato per la valutazione dei docenti, che per l’occasione sarà integrato da un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

Conferma in ruolo





Superati positivamente sia l’anno di formazione e prova sia la lezione simulata, il docente viene assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica di servizio, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del contratto a tempo determinato.

Vincolo triennale e salvaguardia dei concorsi





I docenti nominati tramite questa procedura sono vincolati per tre anni nella scuola dove hanno svolto l’anno di formazione e prova. Superato il triennio, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero e le eventuali deroghe previste dal CCNI sulla mobilità, potranno presentare domanda di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola.

Decreto ministeriale

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge ci conversione, il Ministro dell’Istruzione e del Merito pubblicherà un decreto con il quale detterà le disposizioni e le modalità operative per l’attribuzione dei contratti e per lo svolgimento della lezione simulata