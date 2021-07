Immissioni in ruolo e GM, quando si conoscerà l’assegnazione della provincia?

I docenti che attendono di essere immessi in ruolo dalle graduatorie di merito (GM) del 2016 o da quelle del 2018 o dal concorso straordinario 2020 (tutte graduatorie a carattere regionale), su Istanze online hanno già presentato la loro lista di province nell’ambito della regione in cui verranno immessi, ma non hanno ancora avuto l’esito della loro istanza. In altre parole il Ministero dell’Istruzione non ha ancora assegnato loro la provincia.

“Quando si saprà la provincia per scegliere le sedi?” ha chiesto una utente al professore Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica, nel corso della diretta della Tecnica della Scuola Live del 20 luglio sulle immissioni in ruolo legate al contingente degli oltre 112mila posti autorizzati dal Mef.

“Tra la fine di questa settimana e l’inizio della settimana prossima, con l’apertura dell’area per la scelta delle scuole, sarà di fatto annunciata la provincia. In pratica, contestualmente, con la scelta delle scuole si potrà conoscere quale provincia è stata assegnata e si saprà se si è stati accontentati o meno”.

Per ulteriori approfondimenti RIVEDI LA DIRETTA