Immissioni in ruolo fuori regione, Valditara firma il decreto. “Passo avanti nella lotta al precariato e per la continuità didattica”

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, consentirà ai vincitori e agli idonei non ancora assunti dei concorsi banditi a decorrere dal 2020 di inserirsi, su richiesta, anche in appositi elenchi regionali per l’immissione in ruolo in regioni diverse da quelle per le quali hanno svolto il concorso. A darne notizia, è il dicastero di viale Trastevere, che sottolinea come verranno utilizzati per le immissioni in ruolo solo dopo e in caso di esaurimento delle graduatorie regionali.

Il provvedimento dà attuazione alla norma contenuta nel decreto-legge n. 45 del 2025, convertito nella legge n. 79 del 2025, che introduce un meccanismo di compensazione territoriale finalizzato alla copertura, con contratto a tempo indeterminato, dei posti vacanti nelle regioni in cui il numero degli aspiranti non sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno. Sarà così possibile favorire e accelerare ulteriormente il processo di stabilizzazione del personale scolastico, massimizzando le immissioni in ruolo e riducendo contestualmente l’incidenza del precariato e il ricorso ai contratti a tempo determinato.

“Un’altra promessa rispettata”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, “un altro passo avanti nella lotta contro il precariato e per garantire la continuità didattica”.