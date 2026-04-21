Immissioni in ruolo docenti di sostegno da Gps I fascia, pubblicato decreto: arriva la proroga – PDF

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato ieri, 20 aprile, il Decreto Ministeriale n. 58 del 31 marzo 2026 che disciplina una procedura straordinaria per l’assunzione a tempo indeterminato di docenti sui posti di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027. Questa misura rappresenta una proroga della disciplina transitoria, valida fino al 31 dicembre 2026, finalizzata a garantire la stabilità del personale docente e il supporto didattico agli alunni con disabilità.

Per partecipare, la procedura prevede l’utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia relative ai posti di sostegno. Restano validi i requisiti di accesso e le modalità operative già stabiliti dai decreti precedenti per il reclutamento straordinario; tuttavia, è fondamentale sapere che la procedura non è aperta ai docenti inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS.

L’intera operazione si svolge nel contesto delle riforme legate al PNRR e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, senza comportare nuovi costi per la finanza pubblica. I candidati interessati possono trovare la pubblicazione ufficiale del decreto e i dettagli applicativi sul Portale unico del reclutamento.