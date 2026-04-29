Valditara in visita a Caserta: “La scuola sia una seconda casa, gli insegnanti maestri di vita”

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha fatto tappa all’istituto Giannone-De Amicis di Caserta, dove è stato accolto da un’accoglienza calorosa e spontanea da parte degli studenti.

Il ministro commosso dai bambini: “Parole impagabili”

“Ministro ti voglio bene”: così hanno urlato i piccoli alunni dell’istituto casertano all’arrivo di Valditara, visibilmente commosso, come riportato da Ansa. “Sentire le parole di affetto di tante bambine e bambini, ragazze e ragazzi, è qualcosa di impagabile e bellissimo”, ha dichiarato il ministro. Rivolgendosi agli studenti, Valditara ha poi sottolineato il ruolo centrale della scuola nella crescita dei giovani: “Deve diventare un po’ la seconda casa, e gli insegnanti sono come dei genitori che vi accolgono e vi guidano nel percorso di vita”.

Ad arricchire la visita anche l’atmosfera della storica sede scolastica, nel cuore del centro cittadino: “Appena sono entrato nel cortile ho avvertito il profumo dei fiori e di una primavera avanzata”, ha concluso il ministro, sottolineando come anche la bellezza degli spazi contribuisca a rendere la scuola un luogo capace di ispirare.