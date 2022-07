Immissioni in ruolo, Uil Scuola: “I posti accantonati? Rendiamoli disponibili subito. Con la nostra proposta 245 posti in più”

La Uil Scuola comunica che sono 245 i posti di lavoro stabile recuperati dal sindacato nelle procedure di immissione in ruolo.

È questo il risultato di una richiesta fatta dalla Uil Scuola di sbloccare i posti accantonati del concorso straordinario bis, nell’insieme dei posti disponibili, e per i quali non sono state presentate domande da parte di aspiranti.

Il ministero ha infatti inserito nell’Allegato A (istruzioni operative per le immissioni in ruolo a.s. 2022/23) la parte rivendicata dalla Uil Scuola per cui gli uffici Scolastici Regionali dovranno attuare una rideterminazione dei posti accantonati (calcolati in numero più ampio) rispetto alle domande effettivamente presentate. I posti rideterminati saranno così utilizzati per le immissioni in ruolo ordinarie (Gae/concorsi/call veloce).

Una situazione che renderà, da subito, utili per le immissioni in ruolo, 62 posti in Lombardia, 35 in Veneto e 22 nel Lazio) per matematica e fisica alle superiori (A027).

La classe di concorso di scienze e tecnologie informatiche (A041) avrà 45 posti in Piemonte e 13 in Liguria..

Secondo la Uil Scuola una azione che ha conseguenze concrete sulle persone: posti che rischiavano di andare persi nei meandri delle procedure di burocrazia ministeriale ora, grazie a questa modifica, serviranno per risolvere situazioni critiche in alcune regioni come Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Veneto e immissioni in ruolo per classi di concorso (come matematica) dove la richiesta è altissima.