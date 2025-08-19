In arrivo posti aggiuntivi in deroga per ds, docenti, ATA nei territori colpiti dal sisma: firmato il decreto Valditara

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che destina nuove risorse finanziarie alle scuole delle aree colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, e ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno (Ischia), interessati dal sisma del 21 agosto 2017.

L’intervento prevede l’attivazione, per l’anno scolastico 2025/2026, di posti aggiuntivi “in deroga” per il personale docente e ATA, oltre che per i dirigenti scolastici. Si tratta di un potenziamento delle misure già adottate nel 2023, quando i fondi erano stati incrementati da circa 2,4 milioni a oltre 4 milioni di euro l’anno, cifra confermata fino al 2028 e fissata a 2,4 milioni per il 2029.

“Con questo intervento incrementiamo le risorse disponibili, permettendo agli Uffici scolastici regionali di attivare ulteriori posti di docenti, personale ATA e dirigenti scolastici, anche in deroga ai vincoli normativi” – ha dichiarato Valditara –. “È un impegno concreto: vogliamo garantire a studenti e famiglie delle aree colpite dal sisma scuole pienamente funzionanti, in grado di offrire effettive pari opportunità a tutte le comunità coinvolte. La scuola non è solo un servizio, ma un luogo di aggregazione educativo, sociale e culturale, nonché elemento fondamentale per il processo di ricostruzione”.