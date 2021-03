In Germania tutto chiuso fino al 18 aprile

Lockdown fino al 18 di aprile in tutta la Germania: le agenzie, riportando quanto pubblicano Der Spiegel e Bild, scrivono che la decisione è stata presa alla luce della nuova ondata di contagi che ha investito il paese. Resteranno chiusi i negozi che non vendono beni di prima necessità e gli hotel.

Merkel e i leader regionali si incontreranno nuovamente il 12 di aprile per valutare una eventuale allentamento delle misure.

Ma ci sarebbe pure la possibilità di un coprifuoco notturno nelle zone con un alto numero di contagi, mentre verrebbe allentato il divieto per le visite ai parenti nei giorni di Pasqua. Un regolamento analogo è stato in vigore anche durante le feste natalizie.

Per quanto riguarda scuole e asili, in caso di incidenza superiore ai 100 contagi su 100 mila abitanti, è prevista la chiusura quando non sia possibile sottoporre a tampone studenti, docenti e altro personale almeno due volte la settimana.

In linea generale, dunque, in Germania allentamenti delle restrizioni decise per bloccare la pandemia non sarebbero possibili, dato che la Nazione sta assistendo di nuovo ad un forte aumento delle infezioni” con una “dinamica esponenziale”