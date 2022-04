In Molise 400 posti per il sostegno

In Molise sono stati autorizzati corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1/o grado e secondaria di 2/o grado.

Si attende emanazione di un apposito bando per avviare i corsi al fine di occupare 400 posti disponibili così ripartiti: Scuola dell’infanzia (30), primaria (90), secondaria 1/o grado (140), secondaria 2/o grado (140).

Le prove di accesso saranno costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte e da una prova orale e si svolgeranno secondo il seguente calendario: 24 maggio 2022 scuola dell’infanzia; 25 maggio scuola primaria; 26 maggio scuola secondaria 1/o grado; 27 maggio secondaria 2/o grado.

Il sindacato scuola Flc-Cgil, che ha diramato la notizia, ricorda che “le farraginose politiche sul reclutamento spesso hanno portato alla mancata specializzazione di tanti docenti, a tutto svantaggio della continuità didattica e dell’esigibilità del diritto allo studio degli alunni e delle alunne in condizione di disabilità. Sono anni che chiediamo la stabilizzazione dell’organico di sostegno che spesso viene concessa solo in ‘deroga’. Sarebbe inoltre necessario calmierare i costi dei corsi del Tirocinio formativo attivo (Tfa) a livello nazionale, in modo da consentire a tutti di potervi partecipare”.