Inaugurazione anno scolastico, Turano e Usr Sicilia incontrano i presidi a Trapani, Palermo, Ragusa e Siracusa

Dopo Caltanissetta ed Enna, continua il ciclo di incontri di inaugurazione dell’anno scolastico 2026-2027 nei territori, organizzato, per il secondo anno consecutivo, dalla Regione e dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e che culminerà nella kermesse “La Sicilia Fa Scuola: Gli stati generali dell’Istruzione”, in programma a metà ottobre a Palermo.

Sono quattro gli incontri per illustrare il piano di investimenti messo a punto dal governo siciliano e raccogliere idee e proposte da chi la scuola la vive ogni giorno, in programma questa settimana. Si inizia domani 22 settembre da Trapani dove, a partire dalle 10 nell’Istituto “S. Calvino – G. B. Amico”, l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano e il dirigente dell’Ambito territoriale di Trapani Davide Nugnes, incontreranno la comunità scolastica della provincia.

Il secondo incontro si terrà mercoledì 23 settembre a Palermo, dove a partire dalle 9,30 nell’istituto di Istruzione secondaria superiore “Ernesto Ascione”, Turano e il dirigente dell’Ambito territoriale di Palermo Bernardo Moschella incontreranno i presidi del Palermitano.

Doppio appuntamento, giovedì 24 settembre: il primo a Ragusa alle 11,30 nell’Istituto tecnico commerciale aeronautico “Fabio Besta”; il secondo a Siracusa a partire dalle 16 nell’istituto comprensivo “Archimede”.