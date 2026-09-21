Registrati
Diretta video

Primo piano | Le notizie principali

guarda
I lettori ci scrivono
21.09.2026

Ma qual èil nostro compito? Cosa dovremmo mai rivedere?

I lettori ci scrivono
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Aggressione nella scuola di Roma: un fatto inaccettabile, un segnale significativo, una richiesta di aiuto… Le dichiarazioni del ragazzo mi hanno fatto riflettere tanto; si sarebbe vendicato in seguito a due “debiti” lasciati dalla professoressa dopo gli scrutini finali. Replico, i debiti al termine di ogni anno della scuola secondaria di primo grado non rientrano nella normativa scolastica, sono contemplati nel grado successivo ed espressi con un “giudizio sospeso” che si concluderà, entro il 31/08 di ogni anno, attraverso un esame finale. Credo che la scuola abbia divulgato una disinformazione, ciò non giustifica assolutamente l’atto compiuto dal minore, che va comunque aiutato. Cosa può fare la comunità educante? Qual è il nostro compito? E la famiglia? Il vero successo formativo non è fatto di sole abilità, competenze e conoscenze… 

Mi chiedo: e se fosse successo a me? Cosa dovrei “rivedere”? 
Un precario della scuola che crede in questa Istituzione e nella formazione del cittadino attivo del nostro domani. 

Salvo Santoro

violenza a scuola

Prof accoltellata, il cardinale Zuppi (Cei): “Episodi di violenza ci interrogano. Una scuola inclusiva è strumento di giustizia”

Violenza contro gli insegnanti: sintomo, diritto, rimedi

Prof accoltellata a Roma, la lettera della docente aggredita a Trescore Balneario: “I ragazzi devono capire che gli insegnanti sono loro alleati”

Prof accoltellata a Roma, è a favore della remigrazione ed è stata salvata da un alunno del Congo: “Le mie idee non cambiano”

Alunno 13enne accoltella docente 66enne, la “odiava” per un debito. Il marito: “Sono mesi che piange perché tra poco va in pensione”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Replica a Meloni: “La scuola non si sistema dividendo i bambini”

I lettori ci scrivono

Studenti stranieri, massimo 30% per classe e stop al burqa, Rusconi (Anp): attenzione a dove li spostiamo, a lezione allieve col volto scoperto

Alessandro Giuliani

Ma qual èil nostro compito? Cosa dovremmo mai rivedere?

I lettori ci scrivono

Il tetto del 30%? Zunino (Proteo): “Chi lo propone non conosce la realtà delle scuole” [INTERVISTA]

Reginaldo Palermo
vai alla ricerca avanzata