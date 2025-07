Incarichi da GaE e GPS, dal 17/07 si parte con la scelta delle 150 preferenze. Ecco tutti i segreti dell’algoritmo.

Sono tantissimi i docenti inseriti nelle GPS e negli elenchi aggiuntivi, molto meno quelli inseriti in GAE, ma in ogni caso sia chi è inserito in GaE e sia chi è inserito in GPS dovrà compilare l’istanza della scelta sino a 150 preferenze per gli incarichi di supplenza e, nel caso delle GPS I fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi, anche la scelta delle 150 preferenze per l’assunzione in ruolo con un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2026. Per questo è importantissimo conoscere il funzionamento dell’algoritmo che calcolerà, sulla base dei dati inseriti a sistema, l’esito dell’incarico di supplenza per l’anno scolastico 2025/2026, o nel caso della prima fascia GPS sostegno, anche l’esito per un eventuale immissione in ruolo. La scelta delle preferenze potrà essere prodotta dal 17 luglio al 30 luglio 2025.

Scelta preferenze è al buio

La scelta delle preferenze, sino ad un massimo di 150 per tutte le classi di concorso dichiarate per il biennio 2024-2026, non può essere fatto sulla base delle attuali disponibilità. Bisogna sapere che le attuali disponibilità, vacanti fino al 31 agosto 2026 o fino al 30 giugno 2026, potrebbero non essere più disponibili all’atto degli incarichi, per effetto delle immissioni in ruolo da GaE e da GM e per effetto delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, ma da quest’anno anche per effetto della nuova procedura di continuità sui posti di sostegno.

Quindi alla luce di quanto suddetto la scelta delle preferenze è fatta essenzialmente al buio, ovvero senza conoscere la reale disponibilità dei posti all’atto degli esiti delle varie convocazioni telematiche e quindi all’atto della restituzione dell’esito da parte dell’algoritmo degli incarichi e supplenze.

Algoritmo e gli spezzoni

L’aspirante alla supplenza deve sapere che può fare delle scelte di vario tipo, ma il sistema informatizzato elaborerà tali scelte fatte sulla base delle decisioni prese e poi indicate al sistema. Per esempio si può decidere di dare priorità alla classe di concorso in cui si è posizionati meglio in graduatoria e quindi fare una scelta basata principalmente sulla classe di concorsomprivilegiata da inserire tra le prime preferenze, prima di indicare le altre classi di concorso per cui si ha titolo. Quindi dare anche priorità alla tipologia di contratto fino al 31 agosto e poi ripetere per ogni singola preferenza i contratti al 30 giugno. Dare priorità alle cattedre intere e solo successivamente alle cattedre orario. Mentre per gli spezzoni, se non si vuole rischiare di restare con una nomina su spezzone, sarebbe opportuno fare la scelta degli spezzoni tra le ultime preferenze e non certamente fra le prime o quelle intermedie.

L’aspirante alla supplenza potrebbe dare priorità a tutte le sedi vicino casa a prescindere dall’insegnamento. In tal caso dovrebbe indicare, sulla base della scelta dei comuni o dei distretti, in modo ripetuto per tutte le classi di concorso o tipologie di posto, per tutte le tipologie di contratto, tutte le preferenze territoriali vicine alla propria residenza. Solo dopo andrebbe a indicare la scelta dei comuni e dei distretti, più lontani dalla residenza e magari questa seconda scelta indirizzarla per tipologia di contratto, dal più conveniente al meno conveniente, e per scelta di insegnamento, dal più gradito al meno gradito.

Se un aspirante alla supplenza fa delle scelte in prima istanza sulla base della vicinanza alla residenza, rispetto alla tipologia del contratto e dunque dovesse mettere anche degli spezzoni vicino casa, evitando di scegliere le tipologie di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche più lontane dalla residenza, deve sapere che il sistema potrebbe accontentarlo in uno spezzone, nonostante avesse un punteggio da ottenere un annuale non scelta tra le preferenze, ma perderebbe poi il diritto da GPS al completamento, perché se il docente aveva una potenzialità di punteggio, e il sistema questo lo sa, da poter avere un 31 agosto o un 30 giugno, ma lo accontenta rispetto alle preferenze scelte su per esempio, 7 ore, 9 ore, 12 ore su uno spezzone richiesto, ma la potenzialità del punteggio avrebbe potuto dare un 31 agosto, il sistema non ti consentirà un secondo completamento, cioè dirà che tu hai richiesto quella tipologia di contratto, sei stato soddisfatto e accontentato, per cui nella seconda tornata di convocazioni sarai escluso.

Prenota la tua consulenza

I termini per la presentazione delle domande sono i seguenti:

150 preferenze, per chi è inserito in GaE, GPS ed elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, domande dal 17 luglio (ore 10.00) al 30 luglio (ore 14.00).

Il nostro servizio infatti sarà attivo per accompagnare chi ha bisogno di supporto per districarsi nelle insidie e nei cavilli della normativa scolastica che spesso necessitano una vera e propria consulenza approfondita, più che una risposta secca.