Incarichi di supplenza da graduatorie Istituto, c’era un errore nel software

Non solo errori di malfunzionamento dell’algoritmo delle GPS per gli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche, ma la FLC CGIL segnala un altro malfunzionamento del software utilizzato dalle scuole per individuare dalle graduatorie di Istituto i docenti supplenti.

Il problema del software

Il software in dotazione alle scuole con cui si effettuano le nomine dei docenti supplenti da graduatoria di Istituto funzionava male nel caso in cui un docente convocato per una supplenza non rispondeva alla convocazione. Nel caso suddetto accadeva che il docente che non rispondeva alla convocazione fosse escluso da nuove convocazioni di quella scuola ma anche di tutte le altre scuole in cui era inserito in graduatoria. Tutto questo è stato segnalato al Ministero dell’Istruzione dalla FLC CGIL in modo che si potesse intervenire per porre rimedio al malfunzionamento.

Applicativo aggiornato con urgenza

Il gestore del software utile ad effettuare telematicamente le nomine dei docenti presenti nelle graduatorie di Istituto, in data 4 ottobre, ha inviato un avviso agli uffici scolastici territoriali per comunicare l’aggiornamento del software, l’eliminazione del problema e il suo corretto funzionamento.