Incendio vicino scuola, evacuato un istituto in provincia di Pisa. “Nube nera visibile a chilometri di distanza”

C’è anche una scuola tra gli edifici minacciati da un grosso incendio in corso a Vicopisano, in provincia di Pisa, scoppiato in un capannone di un’azienda di lavorazione di materiale plastico. A darne notizia è l’Ansa, secondo cui sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco, “intervenute intorno alle 9:20, e anche il personale del 118: non è chiaro al momento se ci siano persone coinvolte”.

A quanto risulta, le fiamme non sarebbero ancora state domate. Per precauzione, intanto, sono stati evacuati i dipendenti delle aziende vicino al rogo e dell’istituto scolastico. “I Comuni di Vicopisano e Cascina invitano popolazione a tenere chiuse le finestre“, prosegue l’agenzia. “L’enorme nube nera sprigionata dalle fiamme è visibile da decina di chilometri di distanza”.

I fumi, informa ancora Ansa, avrebbe raggiunto anche il centro di Pisa. “Attualmente sono impegnate due squadre dei vigili del fuoco con quattro automezzi antincendio e due autobotti pompa”, conclude l’agenzia. “In arrivo rinforzi di uomini e mezzi dai comandi di Lucca, Pistoia e Livorno“.