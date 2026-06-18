Incendio Livorno, scuole aperte solo per esami di maturità e terza media: grande nube di fumo in città

Un incendio è scoppiato stamattina, 18 giugno, a Livorno, nella zona industriale. Come riporta Ansa, il rogo si è sviluppato in un’azienda che tratta lo smaltimento di rifiuti. Si è così formata una nube di fumo che sta interessando per adesso la zona nord della città.

Il sindaco Luca Salvetti su Fb ha dato la notizia e ha emesso un’ordinanza che sospende le attività didattiche ed educative tranne che nelle scuole superiori “limitatamente allo svolgimento della prima prova scritta dell’esame di maturità” e nelle scuole medie “in cui sono programmati gli esami”.

Si raccomanda poi di tenere chiuse le finestre e di “limitare le uscite e la permanenza all’aperto ai soli casi di assoluta necessità”.