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18.06.2026

Incendio Livorno, scuole aperte solo per esami di maturità e terza media: grande nube di fumo in città

Redazione
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Un incendio è scoppiato stamattina, 18 giugno, a Livorno, nella zona industriale. Come riporta Ansa, il rogo si è sviluppato in un’azienda che tratta lo smaltimento di rifiuti. Si è così formata una nube di fumo che sta interessando per adesso la zona nord della città.

Il sindaco Luca Salvetti su Fb ha dato la notizia e ha emesso un’ordinanza che sospende le attività didattiche ed educative tranne che nelle scuole superiori “limitatamente allo svolgimento della prima prova scritta dell’esame di maturità” e nelle scuole medie “in cui sono programmati gli esami”.

Si raccomanda poi di tenere chiuse le finestre e di “limitare le uscite e la permanenza all’aperto ai soli casi di assoluta necessità”.

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