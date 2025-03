Incidente nel laboratorio di chimica di una scuola, esperimento finisce male: tre studenti intossicati

Un incidente in un laboratorio di chimica di una scuola di Merano, in Trentino Alto Adige, avvenuto oggi, 18 marzo, ha provocato l’intossicazione di tre studenti. Tutto sarebbe nato, secondo quanto riportato da La Repubblica, da un esperimento finito male.

I malori a ruota

L’incidente ha avuto luogo in un istituto tecnico per turismo e biotecnologia. I tre ragazzi non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute ambulanze, vigili del fuoco e polizia. Gli studenti, secondo quanto riporta Il Gazzettino, avrebbero pian piano iniziato ad accusare malori.