Indicazioni nazionali: via libera del Consiglio di Stato; Valditara: “Saranno in vigore dal prossimo anno”

“Grazie alla leale collaborazione tra le istituzioni sono state riconosciute la serietà e la qualità delle nostre proposte”: è questa la prima battuta “a caldo” del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara sulla notizia che il Consiglio di Stato ha dato il via libera alle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo.

“Dopo quest’ultimo passaggio – aggiunge il Ministro – siamo ora in grado di concludere positivamente il percorso del provvedimento e di adottarlo in tempo utile per la sua applicazione. Come previsto, dunque, per il prossimo anno scolastico le nuove Indicazioni nazionali saranno operative. Procediamo con determinazione e impegno nel costruire una scuola di sempre maggiore qualità, con ‘programmi’ che siano in grado di dare ai giovani le conoscenze e competenze necessarie ad affrontare le sfide del presente consapevoli dello straordinario patrimonio del nostro passato”.

Al momento attuale non si conosce ancora il testo delle Indicazioni con le “correzioni” apportate a seguito delle osservazioni del Consiglio di Stato, ma, a questo punto, potrebbe essere questione di poche settimane o anche solo di giorni.

Il testo del parere