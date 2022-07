Indire: ecco la nuova piattaforma europea per gli insegnanti. Più opportunità per i progetti Erasmus+ ed eTwinning

Indire: ecco la nuova piattaforma europea per gli insegnanti. Più opportunità per...

Uno strumento che riunisce e gradualmente sostituisce le precedenti piattaforme eTwinning e School Education Gateway, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo professionale delle persone che lavorano nell’istruzione scolastica e nell’ambito della formazione. È nata ed è online la nuova Piattaforma europea per l’istruzione scolastica della Commissione europea. Per i docenti la possibilità di conoscere le opportunità europee rivolte al mondo della scuola attraverso la promozione di un senso di comunità e di collaborazione tra i professionisti del settore. Una piattaforma che si rivolge principalmente agli utenti eTwinning, ovvero la più grande community online per l’innovazione nella didattica in Europa, con oltre 1 milione di insegnanti registrati in 43 Paesi.

È possibile accedere alla piattaforma tramite EU Login, il servizio di autenticazione digitale della Commissione europea, tramite un unico indirizzo di posta elettronica e un’unica password. Tra le risorse a disposizione nella piattaforma si trovano articoli, materiali didattici, attività da svolgere in classe e strumenti per la ricerca di scuole partner, finalizzata a sviluppare progetti europei Erasmus+ ed eTwinning.