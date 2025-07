Indire sostegno, sarà possibile iscriversi contemporaneamente a Indire e ad altre università? Risponde l’esperta

Sarà possibile iscriversi contemporaneamente a Indire e ad altre università? In rete si trovano nuove FAQ ministeriali che rispondono “In teoria sì”, ma non si trova traccia sul sito del MIM.

A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 2 luglio, Manuela Pascarella, responsabile reclutamento del Centro Nazionale Flc Cgil:

“Questo è uno dei temi più controversi. Partiamo dall’avviso e dalla procedura di iscrizione ai corsi Indire, ha attivato la propria piattaforma il 25 giugno, richiedeva a tutti coloro che compilavano la domanda, di flaggare una voce, cioè dichiaro di non iscrivermi ad altri percorsi. Quando noi abbiamo letto questa dicitura, siamo andati a verificare cosa ci fosse scritto nell’avviso, cioè nel bando, di iscrizione ai corsi Indire. E abbiamo scoperto che nel bando non c’è un divieto di iscrizione ad altri percorsi, c’è un divieto di frequenza contemporanea con altri percorsi formativi universitari che prevedano l’obbligo di frequenza.

Quindi, in pratica, nel proprio bando Indire ha voluto equiparare le condizioni a cui è soggetto questo corso con le condizioni a cui sono soggetti tutti i corsi universitari, cioè si possono frequentare due corsi universitari contemporaneamente, ma purché essi non abbiano entrambi l’obbligo di frequenza.

Per quanto riguarda l’iscrizione non c’è un divieto formale né nell’avviso di Indire né nel DM 75 e quindi noi non ravvediamo nella norma un divieto formale di iscrizione a più percorsi.

Oltretutto Indire proprio sulla nostra segnalazione ha corretto nella propria piattaforma quella dicitura, l’ha tolta, era presente nei primi giorni e ora non c’è più. Quindi per noi, a meno che poi nei bandi emessi dalle singole università non venga contemplato questo divieto, a oggi la risposta è che la doppia iscrizione è possibile.

Cosa succede poi? Che laddove Indire o gli atenei pubblicano le graduatorie, lì si deve fare la scelta? Ovviamente e quindi si va a optare e attenzione perché invece i docenti che fossero già iscritti ai corsi abilitanti, in quel caso è chiaro che la frequenza contemporanea, invece, quella è vietata.

Quindi in quel caso come devono fare? Devono congelare il percorso abilitante se vogliono prima completare quello relativo al sostegno”.