Indire sostegno: tutte le novità illustrate da Bruni (Indire) – Rivedi la Diretta

INDIRE ha aperto le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico rivolte ai docenti triennalisti che intendono ottenere la relativa abilitazione. Gli interessati possono consultare l’avviso pubblicato sul sito dell’Istituto e presentare domanda entro l’8 luglio 2025.

I percorsi sono attivati in attuazione del decreto interministeriale n. 75 del 24 aprile 2025, previsto dall’ articolo 6 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71 per i “docenti che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento su posto di sostegno, nello stesso grado scolastico, negli ultimi cinque anni scolastici”.

Si precisa che per “anno scolastico” si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.

Di tutte le informazioni sui percorsi di specializzazione abbiamo parlato nel corso della diretta di oggi, giovedì 26 giugno, alle ore 12,30, con Elsa Maria Bruni, consigliera di amministrazione Indire. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

