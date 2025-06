Sostegno Indire, aperte le iscrizioni ai percorsi di specializzazione – Scadenza 8 luglio

INDIRE ha aperto le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico rivolte ai docenti che intendono ottenere la relativa abilitazione. Gli interessati possono consultare i due avvisi pubblicati sul sito dell’Istituto e presentare domanda entro l’8 luglio 2025.

I percorsi sono attivati in attuazione del decreto interministeriale n. 75 del 24 aprile 2025, previsto dall’ articolo 6 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71 per i “docenti che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento su posto di sostegno, nello stesso grado scolastico, negli ultimi cinque anni scolastici”.

Si precisa che per “anno scolastico” si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.

Costi

Il costo complessivo di iscrizione, frequenza e conferimento del titolo è pari ad Euro 1.316,00 (milletrecentosedici/00). Il pagamento avviene tramite PagoPA e prevede le seguenti scadenze:

Euro 116,00 (comprensivi di marca da bollo virtuale) al momento della presentazione della domanda, entro l’8 luglio 2025. Questo importo NON è rimborsabile. Euro 600,00 entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Euro 600,00 entro il 15 ottobre 2025 e comunque entro 7 giorni prima dell’esame finale.

Le somme versate non sono rimborsabili dopo il perfezionamento dell’iscrizione, salvo il caso di recesso prima dell’avvio delle attività didattiche (nel qual caso viene rimborsato l’importo meno i 116 euro iniziali). È possibile utilizzare la Carta del Docente per i pagamenti delle quote II e III. I candidati con disabilità ai sensi della Legge 104/1992 o con invalidità pari o superiore al 66% sono totalmente esonerati dal pagamento della quota di partecipazione al corso, ad eccezione delle spese di bollo.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione potrà essere presentata dalle ore 15.30 del giorno 25.06.2025 alle ore 17.00 del giorno 8.07.2025, attraverso la procedura telematica: https://tfa.indire.it/

Tutti i dettagli su modalità di partecipazione e requisiti sono consultabili all’interno degli avvisi disponibili sul sito di INDIRE, nella sezione “Bandi e Concorsi”.

Nei prossimi giorni saranno aggiornate le FAQ nella sezione dedicata, in base alle richieste più frequenti dei docenti.

Posti

I posti complessivi attivabili sono pari a 5.850, come di seguito ripartiti:

Scuola dell’infanzia: 1.350 posti.

Scuola primaria: 2.250 posti.

Scuola secondaria I grado: 1.350 posti.

Scuola secondaria II grado: 900 posti.

Attività didattiche

Organizzazione delle Attività Didattiche:

I Percorsi prevedono l’acquisizione di 40 Crediti Formativi (ECTS) e si svolgono in non meno di quattro mesi.

Le attività formative includono insegnamenti e laboratori.

Gli insegnamenti si svolgono prevalentemente in modalità telematica sincrona , con una percentuale non superiore al 10% in modalità asincrona.

, con una percentuale non superiore al 10% in modalità asincrona. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.

Le assenze sono consentite per un massimo del 10% sul totale delle attività.

Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi da altri Percorsi di studio accademici.

Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e laboratorio, con valutazione in trentesimi (superato con voto non inferiore a 18/30).

al termine di ciascun insegnamento e laboratorio, con valutazione in trentesimi (superato con voto non inferiore a 18/30). L’attività didattico-formativa inizierà presumibilmente entro il mese di luglio . Gli insegnamenti potranno essere impartiti anche nei fine settimana e nei giorni festivi.

. Gli insegnamenti potranno essere impartiti anche nei fine settimana e nei giorni festivi. Al termine del Percorso è previsto un esame finale in presenza, consistente in un colloquio su un elaborato scritto (studio di un caso).



Per ricevere supporto durante la fase di iscrizione o per chiarimenti sui contenuti del bando e sulla procedura, è possibile scrivere esclusivamente all’indirizzo email: [email protected].

Per ulteriori chiarimenti, è disponibile anche la sezione FAQ del Ministero dell’Istruzione e del Merito: https://www.mim.gov.it/faq20

Le attività di formazione dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2025.

AVVISO DI SELEZIONE ARTICOLO 6