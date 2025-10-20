Inglese, perché impararlo da piccoli? Il metodo Novakid con docenti madrelingua, lezioni da 25 minuti e massima flessibilità

Vuoi che tuo figlio impari l’inglese in modo efficace e naturale? Sfrutta l’età prescolare, considerata ideale per la massima flessibilità cerebrale e l’acquisizione rapida di nuove conoscenze! Approfitta del periodo di ritorno a scuola.

Novakid offre un approccio totalmente ludico e immersivo, dove la comunicazione avviene unicamente in inglese con l’ausilio di metodi collaudati come il Total Physical Response (TPR), che usa gesti e mimica per la comprensione. Le lezioni sono tenute da insegnanti madrelingua certificati, in grado di adattare il programma di studi individualizzato in base alle reali conoscenze e caratteristiche di crescita del bambino.

Le sessioni individuali durano solo 25 minuti, rispettando la soglia di attenzione ideale. L’apprendimento è reso coinvolgente da gamification, storie animate (come Novakid Game World e Magic Academy), un’ampia sezione interattiva con videogiochi educativi e il Virtual Explorer, oltre al recente lancio di un Tutor AI per la pratica quotidiana senza costi aggiuntivi.

La piattaforma assicura massima flessibilità per i genitori nella gestione di orari e nella sospensione delle lezioni, e tutti i materiali necessari sono sempre forniti. Scegli Novakid per far sì che i tuoi figli considerino la lingua inglese uno strumento per espandere la propria visione del mondo. Puoi iniziare con una lezione di prova gratuita.

Ma quali benefici? Cosa c’è da sapere? Ecco alcune Faq che possono essere utili a chiunque fosse interessato.

1. Mio figlio non parla inglese: come comunicherà con l’insegnante?

Novakid si avvale di Insegnanti altamente formati, certificati e madrelingua, che impartiscono lezioni secondo il Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue (CEFR).

Immersione linguistica, per cui la comunicazione e l’interazione tra docente e discente avviene solo e unicamente in lingua inglese e ciò garantisce un contatto naturale e fluido e un’acquisizione più sicura della lingua: sono tantissimi i bambini che con Novakid hanno appreso l’inglese partendo da zero.

Un approccio totale, psichico e corporeo, ovvero un metodo collaudato come quello del Total Physical Response, per cui il docente attraverso la mimica facciale e indicazioni accompagnate da gesti ben precisi, fa sì che scatti un automatismo nel bambino il quale si lascerà guidare con vera partecipazione nella scoperta della lingua straniera.

Detto in altre parole, comprendere un concetto, una regola grammaticale, attraverso non solo le parole, ma l’intero contesto e processo: la reazione dell’insegnante, uno schermo interattivo dove l’insegnante associa l’azione appena menzionata con un esempio pratico, l’utilizzo di gesti, giocattoli e materiali extra…tutto questo aiuta il bambino.

L’insegnante si adatta al livello di ogni studente e quando nota delle difficoltà, insiste su singoli aspetti della lingua affinché vengano compresi, potendo così aggiustare il livello linguistico impartito.

2. Qual è l’età migliore per iniziare?

L’etá ideale è quella prescolare. La flessibilitá cerebrale nei primi anni di vita permette l’acquisizione di nuove conoscenze in maniera più rapida e piú efficace.

Programma di studi individualizzato, calato sulle esigenze del singolo alunno, tenendo conto delle sue caratteristiche psicologiche e di crescita, delle sue reali conoscenze linguistiche. Tutto questo è possibile grazie a insegnanti che sanno trovare il giusto metodo per il bambino, anche con l’ausilio, secondo le fasce d’età, di personaggi e ambientazioni originali, disegnati a mò di fumetto, o ancora di emoticon, pupazzi e giocattoli, cartelli e nuvolette per guidare l’alunno nello studio, divertendosi.

Novakid Game World, con oltre 15.000 studenti attivi, sono le storie animate e i fumetti a garantire al bambino una piena immedesimazione nella trama, interagendo con personaggi e ambientazioni diverse e interiorizzando così la lingua straniera in modo divertente e giocoso, con premi e ricompense ad attenderlo per ogni nuovo traguardo di competenza raggiunto.

Novakid Magic Academy è invece un’accademia virtuale ambientata in epoca medioevale. Lo scenario è quello di un enorme albero magico, dove in compagnia di personaggi magici, draghi, gremlins, pozioni e una cittadina caratterizzata da abitanti impegnati in mille avventure, gli studenti vivono un’esperienza unica, apprendendo nuovi vocaboli in inglese.

3. Mio figlio resterà coinvolto durante l’intero corso? Non sarà troppo lungo?

I fattori chiave del coinvolgimento a lungo termine sono: la durata di 25 minuti per ogni sessione con l’insegnante che rispetta la soglia massima dell’attenzione dei bambini, perché studi scientifici hanno provato che questo è il lasso di tempo ideale per concentrazione e interiorizzazione di contenuti.

Inoltre c’è il metodo giocoso e divertente con cui vengono svolte lezioni ed attivitá extra che fanno percepire l’apprendimento come un momento ludico.

All’interno della piattaforma vi è una intera sezione interattiva dedicata allo studente.

Include: esercizi di riscaldamento pre-lezione; compiti ed esercizi di ripasso; videogiochi educativi, e poi c’è il Virtual Explorer, con 60 destinazioni diverse, per città, gallerie d’arte e musei, luoghi celebri e caratteristici, che ragazzi e bambini possono visitare accompagnati da insegnanti madrelingua, altamente formati e certificati.

Conoscere i pinguini nell’Antartico, ammirare le pitture rupestri in Altamira in Spagna, “acquistare” le spezie nei caratteristici mercati indiani, girare per Londra in skate, passeggiare per i più famosi musei al mondo, o addirittura visitare i set dei propri film e serie televisive preferite, i bambini interiorizzano nuovi termini ed espressioni di lingua inglese.

In questo modo gli studenti non considerano più la lingua straniera come una semplice materia scolastica, ma la pensano come uno strumento per accrescere le proprie conoscenze, per espandere la propria visione del mondo e imparare ad affrontare situazioni di vita. In questo modo i giovani vivono su di loro i principi e i valori dell’Educazione civica, come il rispetto per chi ha costumi e usanze diverse dalle nostre e la tutela e la salvaguardia del nostro pianeta.

Di recente, infine, è stato lanciato un Tutor AI, con cui fare pratica giornaliera grazie all’intelligenza artificiale, senza costi aggiuntivi! Un coach che segue passo passo il bambino nell’apprendimento della lingua inglese.

3. Novakid fornisce i libri/i materiali o devo acquistarli io?

No, tutti i materiali sono forniti da Novakid all’interno dell’Account dello Studente.

4. Quali sono le differenze rispetto a una scuola tradizionale?

Degli insegnanti madrelingua, dell’approccio linguistico immersivo e ludico così come dei programmi di studi individualizzati abbiamo già parlato, vorrei ora sottolineare l’apprendimento in mobilità: il calendario offre la possibilitá di prenotare gli appuntamenti negli stessi giorni ed orari per tutta la durata del corso, potendone sempre modificare qualche singola prenotazione, oppure di prenotare le lezioni volta per volta, secondo i proprio impegni.

Sicuramente la flessibilitá per i genitori è un aspetto di rilievo sia per scegliere i giorni e gli orari , sia per cancellare e ripianificare le lezioni in caso di contrattempo, oltre a godere di pause con totale libertá. Non vi sono costi per i materiali e si può gestire un unico account anche con più figli. Inoltre, le scuole in presenza, non rispettano un ritmo individuale considerando piú alunni presenti e oltre alle lezioni, gli studenti hanno un area interattiva con una amplia varietà di attivitá extra!

Importante: le lezioni possono essere sospese e riprese in qualsiasi momento, con una sospensione fino a un massimo di 8 settimane non consecutive così da venire incontro alle esigenze del bambino e della famiglia (per esempio durante le vacanze di Natale o di Pasqua se la famiglia è in viaggio).

Il metodo Novakid

Novakid, piattaforma EdTech presente in 50 Paesi, si propone come soluzione per l’apprendimento dell’inglese per bambini dai 4 ai 12 anni.

Il 24 agosto 2025 Novakid ha festeggiato i sui primi 8 anni dalla prima lezione (l’attività di Novakid infatti è iniziata nel 2017). Dal 2017 a oggi Novakid ha erogato oltre 22 milioni di lezioni, ha insegnato a oltre 930 mila bambini ed è stato scelto da oltre 820 mila famiglie in 50 Paesi del mondo.

Il metodo Novakid si basa sull’uso del gioco e dell’interazione come strumenti vincenti per l’insegnamento. Le lezioni individuali online, della durata di 25 minuti, sono tenute da docenti certificati, tutti madrelingua o quasi madrelingua inglese. Questi insegnanti utilizzano attività ludiche e interattive studiate appositamente per favorire un apprendimento naturale, coinvolgendo il bambino a livello emotivo, cognitivo e relazionale. Questo approccio contribuisce a creare un clima stimolante e positivo durante la lezione, dove non solo si esercitano le abilità linguistiche, ma si incentivano anche l’interazione e la riflessione, mantenendo alta l’attenzione. Il gioco è fondamentale per mantenere vivi interesse e motivazione, riducendo lo stress e aumentando l’empatia e il coinvolgimento nell’esperienza di apprendimento.

Permette al bambino di assumere una posizione attiva e partecipe e aiuta a smorzare emozioni negative come l’ansia o la paura dell’insuccesso, comuni nell’approccio a una lingua straniera. Questo si ricollega al concetto di “filtro affettivo” del linguista Stephen Krashen, che spiega come le emozioni negative possano ostacolare l’apprendimento. Novakid utilizza moderne tecniche come il TPR (Total Physical Response), l’approccio comunicativo, il CLIL (Content and Language Integrated Learning) e la gamification per garantire la comprensione e rendere lo studio coinvolgente.

Oltre alle lezioni individuali, Novakid offre la possibilità di integrare il percorso con le conversazioni di gruppo proposte dalla World Kids Academy (WKA). Lanciata nel 2024, questa accademia online è dedicata alla pratica orale dell’inglese in gruppi di massimo 6 bambini provenienti da diversi Paesi del mondo. Anche qui, il ruolo degli insegnanti è cruciale nel guidare la conversazione e creare l’atmosfera giusta, stimolando la creatività e l’immaginazione con dialoghi interattivi e slide.

Le sessioni sono studiate per diverse fasce d’età: 25 minuti per i bambini dai 4 ai 6 anni (livello Pre A1) e 45 minuti per i gruppi dai 7 ai 12 anni (livello A1). La WKA è un modo per rafforzare le competenze acquisite nelle lezioni individuali e per consentire ai bambini di confrontarsi con coetanei, stringendo amicizie internazionali. Questo ambiente globale aiuta a rafforzare la fiducia dei bambini nelle loro capacità comunicative, migliorando rapidamente l’ascolto e l’espressione, imparando a partecipare attivamente, a esprimersi in modo coerente e ad acquisire accenti autentici, interagendo con coetanei da oltre 50 Paesi. A meno di un anno dal lancio, la WKA ha già registrato oltre 40.000 studenti, con una media di 600 partecipanti giornalieri da 50 Paesi. Il CEO di Novakid, Max Azarov, sottolinea come la WKA sia in linea con la filosofia di creare una comunità globale di giovani studenti che possano costruire amicizie tra culture diverse.

Cosa è Novakid

Novakid, nata a San Francisco nel 2017, ha mostrato una crescita significativa, diffondendosi in 50 Paesi e registrando nel 2024 un aumento del 23,5% YoY degli studenti complessivi, superando gli 80.000, di cui quasi 15.083 solo in Italia. Dal 2017, oltre 820.000 bambini hanno completato più di 18 milioni di lezioni a livello globale. Il programma didattico è conforme al Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) ed è sviluppato tenendo conto degli interessi e delle età specifiche dei bambini. L’utilizzo di gamification, realtà virtuale (come i virtual tour immersivi) e intelligenza artificiale (anche grazie all’acquisizione di Lingumi) contribuisce a creare un ambiente di apprendimento dinamico e interattivo.

Il metodo di valutazione dei progressi, basato su oltre 1500 parametri e test A/B, garantisce risultati ottimali e permette di adattare il programma alle esigenze individuali. Insegnanti e linguisti concordano che iniziare presto l’apprendimento di una lingua straniera facilita la sua padronanza futura, permettendo l’adattamento dell’apparato vocale alla pronuncia corretta e sviluppando capacità di parlare e capire in modo naturale e scorrevole. Stimata da oltre 700.000 genitori, Novakid ha una valutazione di 4,7/5 su Trustpilot, e la Team Lead di Novakid Italia, Giulia Bettonte, evidenzia l’incredibile crescita nel paese e l’elevata fedeltà dei clienti.

