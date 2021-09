Inizio scuola, Bianchi promuove la piattaforma: “Oltre 900mila verifiche in 1 ora”

Il primo giorno di scuola di molte Regioni italiane segna anche l’avvio della piattaforma per il controllo del green pass. Da stamattina alle 7 ci sono state oltre 900mila verifiche in un’ora. Se considerate che non tutte le scuole sono partite oggi, è un risultato straordinario”. Queste le parole del ministro Patrizio Bianchi alle scuole Carducci di Bologna. Nel 95% dei casi il tempo di risposta del sistema è risultato essere in media di un secondo, il ministro puntualizza: “La piattaforma è stata aperta per prova ieri sera dalle 18 alle 24 e più di 3800 istituti hanno potuto effettuare un test, questo è un Paese che sa fare cose che funzionano, tutti me la stanno domandando in giro per l’Europa”.

La piattaforma per il controllo del green pass

Grazie alla collaborazione fra Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute, da oggi, lunedì 13 settembre, con l’inizio delle lezioni nella maggior parte delle regioni d’Italia, i dirigenti scolastici, o i loro delegati, avranno a disposizione questo strumento per poter controllare, in tempo reale, ogni giorno, lo stato (attivo/non attivo) del green pass dei dipendenti scolastici.

La piattaforma, come anticipato dal MI con apposita nota, sarà inserita nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI).

Per effettuare il controllo, basterà entrare nel sistema e selezionare la propria scuola per poter visualizzare, nel totale rispetto della privacy, l’elenco dei pass attivi e non attivi.

Ogni dirigente potrà visualizzare, una volta entrato in piattaforma, sia la propria scuola che quelle di cui dovesse essere reggente. Il tutto in un’unica schermata. Sarà possibile delegare il controllo a un altro dipendente della scuola.

Nel rispetto della privacy, non sarà possibile conoscere la motivazione di un eventuale green pass non attivo.

È previsto uno specifico servizio di assistenza attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 14 per raccogliere quesiti e segnalazioni.

