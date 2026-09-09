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09.09.2026

Riforma istituti tecnici, i sindacati chiedono incontro urgente al Ministero: rispettare gli impegni assunti – NOTA PDF

Redazione
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Nel documento contenente Primi Orientamenti per la Progettazione Curricolare negli istituti tecnici “non trovano alcun riscontro gli impegni condivisi e confermati in più occasioni anche dallo stesso Ministro per dare seguito alle intese definite nell’incontro dell’8 luglio“.

Lo scrivono, in una lettera al Capo Dipartimento Istruzione e al Direttore Generale per l’istruzione tecnica, i sindacati (CISL ScuolaUIL ScuolaSNALSGilda ANIEF) che avevano concordato col Ministero, nell’incontro di conciliazione seguito alla proclamazione dello stato di agitazione della categoria in vista dell’imminente avvio della riforma degli istituti tecnici, una serie di misure “finalizzate ad attenuare le criticità legate all’avvio della riforma e ulteriori misure normative per i prossimi anni scolastici”.

Nella lettera inviata oggi, 9 settembre, i sindacati chiedono che il tavolo di confronto attivato in applicazione di quanto convenuto in sede di conciliazione sia urgentemente riconvocato, al fine di vedere confermati pienamente e coerentemente gli impegni assunti l’8 luglio.

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