Inizio scuola, in Toscana sono 458.491 gli studenti che dal 15 settembre torneranno tra i banchi

La Regione Toscana si appresta a riabbracciare i propri studenti in vista del nuovo anno scolastico che si aprirà domani, 15 settembre:

“Il 15 Settembre prende il via la scuola in Toscana, un momento di grande importanza per le studentesse e gli studenti, che tornano in classe in presenza, per le loro famiglie e per tutto il personale. Da mesi siamo al lavoro per svolgere tutte le molteplici operazioni necessarie per un sereno avvio. Abbiamo impegnato tutte le nostre risorse per completare tempestivamente tutte le operazioni di avvio dell’anno scolastico. Per gli studenti tornare a scuola è un nuovo inizio, pieno di speranza, il ritorno a una nuova normalità.

Siamo pronti ad accompagnare i nostri studenti durante questo nuovo cammino all’insegna di una nuova normalità che consenta a ciascuno di raggiungere proficui obiettivi”.

L’Ufficio scolastico regionale, in preparazione del nuovo anno, ha effettuato, in queste settimane, 3600 nomine in ruolo di docenti e assegnato 12.640 supplenze annuali, di queste ultime il 61,4% sono sul sostegno.

A garantire la regolare ripresa dell’attività scolastica anche il personale Ata, di cui sono state effettuate 665 assunzioni e assegnati 859 contratti a tempo determinato.

Un buon anno scolastico a tutti.