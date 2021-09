Inizio scuola, lunedì 13 settembre si torna in classe in dieci regioni [TABELLA CALENDARI]

Inizio scuola, lunedì 13 settembre si torna in classe in dieci regioni...

La maggior parte delle Regioni ha deliberato l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 per il 13 settembre. Si tratta di: Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto, Lazio, Basilicata, Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Provincia Autonoma di Trento.

I primi a rientrare sui banchi sono stati gli studenti della Provincia Autonoma di Bolzano, il 6 settembre.

In Sardegna l’avvio dell’anno scolastico è previsto invece per il 14 settembre.

A seguire, il 15 settembre, riprenderanno Toscana, Campania, Liguria, Marche e Molise, mentre il 16 settembre è la volta di Friuli Venezia Giulia e Sicilia.

Gli ultimi a tornare sui banchi saranno gli studenti di Puglia e Calabria, il 20 settembre.

Rientro con Green pass

Come sappiamo, dal 1° settembre è entrato in vigore l’obbligo del Green pass per il personale scolastico.

Con l’approvazione, ieri, 9 settembre, di un nuovo decreto-legge, l’obbligo viene esteso a chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori

Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Controllo del Green pass

In merito alle verifiche che il dirigente scolastico o suoi delegati dovranno attuare all’ingresso a scuola, il Ministero ha predisposto un’apposita piattaforma che dovrebbe velocizzare le attività di controllo delle Certificazioni verdi.