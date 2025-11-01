Innovazione didattica: tanta teoria, ma come applicarla nella realtà? I corsi gratuiti del Polo Calvino di Catania

Ogni giorno si parla di intelligenza artificiale, ma in classe spesso ci si sente soli davanti a strumenti che cambiano più in fretta delle circolari. Serve una formazione che accompagni davvero i docenti, non che li sommerga di teoria.

I percorsi formativi proposti dal Polo formativo Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Catania per il progetto Co-Evolution 2 mirano a colmare specifiche lacune professionali, fornendo strumenti concreti per l’innovazione didattica.

I corsi del mese di novembre nascono proprio per questo: offrire spazi di apprendimento concreti, dove sperimentare tecnologie, metodologie attive e approcci innovativi capaci di rendere la didattica più viva, più efficace, più vicina ai ragazzi di oggi.

Il contesto istituzionale e gli obiettivi

Questi percorsi formativi si inseriscono in un quadro di investimento strategico nazionale ed europeo. L’iniziativa fa parte del PNRR Missione 4: Istruzione E Ricerca – Componente 1, specificamente l’Investimento 2.1 denominato “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”, finanziato attraverso l’Unione europea – Next Generation EU. Il Polo agisce come promotore di queste attività, operando nell’ambito del Progetto Co-Evolution 2. Questo contesto garantisce che la formazione sia allineata con gli obiettivi di potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione.

Metodologie e Sviluppo di Competenze

Per rispondere alla necessità di una formazione pratica e immediatamente applicabile, il Polo “Calvino” adotta metodologie che favoriscono la concreta interazione tra i docenti e un effettivo scambio di esperienze. L’obiettivo centrale è l’elaborazione di una didattica laboratoriale basata sull’utilizzo efficace delle nuove tecnologie digitali.

I percorsi sono strutturati per sviluppare approcci innovativi attraverso moduli di studio-progettazione che includono esercitazioni, tutoring, scaffolding e pratica didattica condivisa. Le tematiche affrontate sono variegate, spaziando dalla gestione degli ambienti di apprendimento all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, dalle metodologie didattiche innovative al pensiero computazionale e alle tecnologie inclusive.

Il catalogo dei corsi del mese di novembre 2025

I seguenti corsi gratuiti sono pensati per affrontare esigenze professionali mirate e favorire l’integrazione delle nuove tecnologie e metodologie:

A scuola di AI: una nuova alleata per la didattica

Questo corso (ID 423130) è destinato ai docenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado, CPIA ed educatori.

Nome del Corso: A scuola di AI: una nuova alleata per la didattica.

Durata Totale: 15 ore di formazione.

Date e Ore di Formazione: 7, 10, 17 e 24 Novembre, dalle 16.30 alle 19.30.

7, 10, 17 e 24 Novembre, dalle 16.30 alle 19.30. Link di Riferimento: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/a-scuola-di-ai-una-nuova-alleata-per-la-didattica

Competenze in azione: il PBL per integrare conoscenze, emozioni e contesto reale

Il percorso (ID 425435) si rivolge specificamente ai Docenti di scuola secondaria di I e II grado, CPIA ed educatori.

Nome del Corso: Competenze in azione: il PBL per integrare conoscenze, emozioni e contesto reale.

Durata Totale: 15 ore.

Date e Ore di Formazione: 18, 21, 25 e 27 novembre 2025, con orario 17.00/20.00.

18, 21, 25 e 27 novembre 2025, con orario 17.00/20.00. Link di Riferimento: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/competenze-in-azione-il-pbl-per-integrare-conoscenze-emozioni-e-contesto-reale

Le tecnologie per l’inclusione scolastica con il supporto dell’intelligenza artificiale

Questo corso (ID 426216) è aperto a docenti di scuola dell’Infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, CPIA ed educatori.

Nome del Corso: Le tecnologie per l'inclusione scolastica con il supporto dell'intelligenza artificiale.

Durata Totale: 25 ore.

Date e Ore di Formazione: 7, 14, 21, 24 e 28 novembre, con orario 16.00/19.00.

7, 14, 21, 24 e 28 novembre, con orario 16.00/19.00. Link di Riferimento: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/le-tecnologie-per-l-inclusione-scolastica-con-il-supporto-dell-intelligenza-artificiale

L’IA e gli agenti: rivoluzione didattica?

Il modulo (ID 425326) è indirizzato ai docenti di scuola primaria, secondaria di I grado, CPIA ed educatori.

Nome del Corso: L'IA e gli agenti: rivoluzione didattica?.

Durata Totale: 25 ore.

Date e Ore di Formazione: 29 ottobre 2025, ore 16.30/19.30; e 3, 10, 17 e 24 novembre 2025, ore 16.30/19.30.

29 ottobre 2025, ore 16.30/19.30; e 3, 10, 17 e 24 novembre 2025, ore 16.30/19.30. Link di Riferimento: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/l-ia-e-gli-agenti-rivoluzione-didattica-

Gestire i documenti con strumenti digitali e Tool IA

Questo percorso formativo (ID 426242) ha la particolarità di essere aperto non solo a docenti di tutti i livelli (Infanzia, primaria, secondaria I e II grado, CPIA, educatori), ma anche al personale ATA.

Nome del Corso: Gestire i documenti con strumenti digitali e Tool IA.

Durata Totale: 25 ore.

Date e Ore di Formazione: 3, 10, 17, 24, e 28 novembre 2025, dalle 15:30 alle 18:30.

3, 10, 17, 24, e 28 novembre 2025, dalle 15:30 alle 18:30. Link di Riferimento: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/gestire-i-documenti-con-strumenti-digitali-e-tool-ia

Storytelling digitale per la didattica

Il corso (ID 426243) è rivolto a docenti di scuola dell’Infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, CPIA ed educatori.

Nome del Corso: Storytelling digitale per la didattica.

Durata Totale: 25 ore.

Date e Ore di Formazione: 5, 11, 13, 17, 24 e 26 novembre, dalle 15.00 alle 18.00.

5, 11, 13, 17, 24 e 26 novembre, dalle 15.00 alle 18.00. Link di Riferimento: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/storytelling-digitale-per-la-didattica

Le iscrizioni sono gestite attraverso la piattaforma Scuola Futura.

