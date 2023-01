Insegnamento A07 – Discipline audiovisive, assunzioni da classi di concorso differenti

Il Comitato nazionale dei docenti A-07 di Discipline Audiovisive, insegnamento previsto nei Licei Artistici ad indirizzo Audiovisivo, nei professionali ad indirizzo nuovo ordinamento”Servizi culturali e dello spettacolo”, e nei Tecnici ad indirizzo”Grafica e Comunicazione”, intende segnalare una serie di incresciosi fatti che si sono verificati ingiustamente nelle scuole secondarie di secondo grado.

Sono episodi che ripetutamente si verificano in ogni parte d’Italia, e a rimetterci sono sempre i docenti che si sono specializzati in queste discipline, e che hanno speso la propria vita a formarsi accademicamente e professionalmente in questo settore.

Il Comitato intende denunciare e rendere partecipe l’opinione pubblica, di quello che succede nelle scuole d’Italia dove s’insegnano queste discipline: a seguito della pubblicazione della graduatorie di merito dei vincitori e idonei del concorso ordinario 2020, e dei vincitori del concorso straordinario Bis neoimmessi in ruolo, risultano evidenti contraddizioni e disparità di trattamento nella definizione e scelta delle classi d’insegnamento da cui selezionare il personale docente da inserire nell’organico di diritto.

In particolare, segnaliamo diversi casi e fatti verificatosi negli ultimi tempi in diverse parti d’Italia, riguardanti i neoimmessi in ruolo da concorso straordinario Bis (D.D. 1081/2022 art 59 C9 bis D.L. 73/2022), che hanno vinto il concorso su una determinata classe d’insegnamento, ma hanno preso il ruolo su una classe di concorso differente.

Nello specifico, alcuni docenti che hanno superato le prove concorsuali su A-010 – discipline grafiche- sono stati immessi in ruolo su una classe di concorso completamente diversa, in questo caso su A-07 – discipline audiovisive- senza averne diritto, dato che il concorso è stato svolto e superato su un’altra classe d’insegnamento.

Precisiamo che abbiamo denunciato l’accaduto con tanto di allegati, a chi di dovere. Se non risponderanno alle nostre richieste, e non verificheranno i documenti, siamo pronti ad andare avanti legalmente e renderemo pubblico quanto accaduto.

Chiediamo:

Un attento controllo e verifica di quanto detto. Ci accerteremo attentamente di tutti i casi, con un controllo a tappeto in tutte le scuole d’Italia, nel rispetto della legge e degli allegati ministeriali (solo gli ex 7/A con titolo conseguito entro il 1991 possono accedere all’insegnamento di discipline audiovisive e laboratorio).

È una pratica consolidata e diffusa assegnare posti di A-07 a docenti che provengono da altri percorsi di laurea (A-010 in questo caso).

C’è una grande confusione e scarsa informazione da parte degli Uffici scolastici regionali e dei dirigenti scolastici, che si nascondono dietro a leggi ormai desuete, come la L.107/15 art. 1, comma 5, che permette ai dirigenti scolastici di decidere autonomamente sulla questione dell’organico di diritto. Di fatto, agiscono non solo contro la legge, ma hanno gravi ricadute sui docenti che hanno studiato queste discipline, che hanno superato un concorso selettivo come quello ordinario e che sono nelle GM, che sono in prima fascia e seconda fascia.

La legge, lascia libera interpretazione a chi dovrebbe applicarla in maniera adeguata, precisa e puntuale.

Chiediamo al Ministero di fare chiarezza.

Il comitato di discipline audiovisive A-07

