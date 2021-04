“Per poter insegnare non basta laurearsi in una materia: bisogna anche saperla insegnare”,

Questa la lezione di Fedeli, già ministro dell’istruzione, ai professori, in una recente intervista.

Assolutamente vero: insegnare richiede laurea e “saper insegnare”.

Detta così, sembra più difficile che fare il ministro.

Mestiere che non richiede neppure la laurea.

Ivan Cervesato

