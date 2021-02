Insulti sessisti alla Azzolina, dopo quelli di Gozzini alla Meloni

Ieri 21 febbraio Giovanni Gozzini, professore dell’Università di Siena, ha rivolto a Giorgia Meloni insulti sessisti. Vacca e scrofa sono i termini usati dal professore all’emittente Controradio, denigrando pesantemente la leader di Fratelli d’Italia.

Nulla di nuovo, fa notare la ex Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che a suo carico riceve continuamente questo genere di intollerabili epiteti.

La Tecnica della Scuola esprime solidarietà nei confronti della ex Ministra e di tutte le donne vittime di violenza di genere, verbale e non verbale.

Violenza verbale di genere

Così la ex Ministra dell’Istruzione sul proprio profilo Facebook: Promemoria. Questo è il livello degli insulti sessisti che arrivavano (la grafica raccoglie alcuni commenti pubblicati il 25 agosto scorso) e che continuano ad arrivare, a me come a tante altre. Il problema della violenza verbale e di genere è prima di tutto culturale. Serve una condanna unanime, quotidiana e senza ipocrisie. E le donne devono saper fare squadra.

