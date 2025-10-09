Intelligenza artificiale a scuola, come adottarla in modo consapevole? La checklist pubblicata su Unica

Tecnica della Scuola ha presentato il nuovo servizio di UNICA a riguardo della intelligenza artificiale e del percorso necessario per adottarla in modo critico e consapevole nelle istituzioni scolastiche.

Una delle risorse presenti su UNICA risulta essere di particolare interesse per le scuole e in particolare per i dirigenti scolastici.

Come è noto le Linee Guida de MIM sull’inserimento e sull’adozione di sistemi di IA nelle istituzioni scolastiche prevedono passaggi che molti dirigenti ritengono complessi e di difficile reale applicazione per scuole che non sempre hanno le competenze ed il personale tecnico necessari per adempiervi in modo preciso e corretto.

Così da più parti si era levata, nelle settimane scorse, la richiesta al MIM di supportare ed accompagnare le scuole nel percorso di sperimentazione e adozione di sistemi di IA.

La check list

Così su UNICA è stata pubblicata una utile checklist che permette di verificare se le azioni messe in campo dalle istituzioni scolastiche sono conformi ai principi del GDPR, del AI Act e delle Linee guida MIM 2025 (che richiedono un uso etico, sicuro e trasparente delle tecnologie di I.A).

La checklist si compone di 34 elementi suddivisi per aree tematiche (principi generali, diritti degli interessati, valutazione d’impatto, ruoli e responsabilità, sicurezza e accountability) e serve per una prima autovalutazione per le scuole che intendono introdurre l’IA in classe.

CHECKLIST MIM – SPERIMENTAZIONI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA

(Piattaforma Unica – Allegato tecnico di conformità GDPR/AI Act – Versione 2025)

A. PRINCIPI GENERALI DEL TRATTAMENTO (art. 5 GDPR)

1.Liceità del trattamento dei dati personali.

2.Correttezza del trattamento.

3.Trasparenza verso gli interessati.

4.Limitazione delle finalità.

5.Minimizzazione dei dati.

6.Esattezza e aggiornamento dei dati.

7.Limitazione della conservazione.

8.Integrità e riservatezza dei dati.

B. GARANZIE PER GLI INTERESSATI E TRASPARENZA

9.Comprensibilità e conoscibilità delle informazioni (art. 12 GDPR).

10.Non esclusività delle decisioni automatizzate (art. 22 GDPR).

11.Assenza di discriminazioni algoritmiche o bias nei sistemi IA.

12.Base giuridica del trattamento chiaramente definita.

13.Presenza di un’informativa agli interessati (artt. 13 e 14 GDPR).

14.Chiarezza dei diritti degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione).

15.Procedure di esercizio dei diritti e moduli dedicati disponibili.

C. VALUTAZIONE D’IMPATTO E GESTIONE DEL RISCHIO

16.Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) redatta e aggiornata.

17.Valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (FRIA) per sistemi ad alto rischio.

18.Individuazione delle categorie di dati trattati.

19.Descrizione chiara delle finalità del trattamento.

20.Identificazione del titolare, del RPD e dei responsabili esterni.

21.Analisi della proporzionalità e necessità dei trattamenti.

22.Individuazione e classificazione dei rischi connessi all’uso dei sistemi IA.

D. RUOLI E RESPONSABILITÀ

23.Nomina formale dei soggetti autorizzati al trattamento (personale interno).

24.Nomina dei responsabili esterni ai sensi dell’art. 28 GDPR.

25.Contratti o atti giuridici con i fornitori IA contenenti garanzie adeguate.

26.Definizione delle istruzioni operative interne (policy e regolamento IA).

27.Tenuta del Registro delle attività di trattamento.

E. MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE

28.Adozione di misure di sicurezza informatica (crittografia, controllo accessi, log).

29.Applicazione del principio di data protection by design e by default.

30.Formazione e sensibilizzazione del personale sul trattamento dati e IA.

31.Procedure di gestione e notifica di violazioni dei dati personali (data breach).

32.Sistemi di monitoraggio, revisione e aggiornamento periodico delle misure.

F. DIRITTI, COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE

33.Comunicazione agli interessati in caso di data breach (art. 34 GDPR).

34.Conservazione della documentazione relativa a tutte le misure adottate (accountability).