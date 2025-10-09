Intelligenza Artificiale, il nuovo servizio sulla piattaforma UNICA

Sulla Piattaforma Unica è disponibile il nuovo servizio Linee guida IA.

Il servizio, progettato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per accompagnare le scuole nell’introduzione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel sistema scolastico, ha l’obiettivo di:

promuovere nel mondo dell’istruzione l’innovazione tecnologica e la diffusione di un’IA antropocentrica, sicura, affidabile, etica e responsabile;

incentivare lo sviluppo e l’uso uniforme dei sistemi di Intelligenza Artificiale in ambito scolastico, in conformità con i valori europei e nazionali;

favorire la conoscenza circa le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale, divulgando contenuti informativi rivolti a studenti, famiglie, docenti, dirigenti scolastici e personale amministrativo;

consultare le sperimentazioni in materia di Intelligenza Artificiale avviate dalle Istituzioni scolastiche tramite una mappa interattiva dedicata;

navigare le Linee guida IA in maniera dinamica e scaricare la versione integrale del documento in formato PDF per una visione completa del documento.

La mappa delle sperimentazioni

All’interno del servizio, i progetti in materia di Intelligenza Artificiale realizzati dalle scuole sono visibili nella mappa delle sperimentazioni, uno strumento interattivo che raccoglie i progetti di Intelligenza Artificiale avviati dalle scuole, con l’obiettivo di valorizzare e condividere le iniziative — in corso o concluse — favorendo la diffusione di buone pratiche e il confronto tra esperienze concrete.

In particolare, la mappa consente di: