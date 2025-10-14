Intelligenza artificiale a scuola, restare aggiornati non è più un’opzione: i corsi gratuiti di novembre del Polo Calvino

Parlare oggi di scuola significa parlare di trasformazione. L’Intelligenza Artificiale, la robotica e le metodologie attive stanno ridefinendo il modo di insegnare e di apprendere, ma restare aggiornati non è più un’opzione: è una necessità per chi vuole accompagnare davvero gli studenti nel mondo che cambia.

I percorsi formativi proposti dal Polo formativo Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Catania per il progetto Co-Evolution 2 mirano a colmare specifiche lacune professionali, fornendo strumenti concreti per l’innovazione didattica.

I nuovi percorsi formativi del mese di novembre offrono ai docenti occasioni concrete per sperimentare, riflettere e rinnovare la propria pratica didattica. Non corsi astratti, ma esperienze che mettono le mani nella scuola reale — quella fatta di curiosità, tecnologia e relazioni.

Il contesto istituzionale e gli obiettivi

Questi percorsi formativi si inseriscono in un quadro di investimento strategico nazionale ed europeo. L’iniziativa fa parte del PNRR Missione 4: Istruzione E Ricerca – Componente 1, specificamente l’Investimento 2.1 denominato “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”, finanziato attraverso l’Unione europea – Next Generation EU. Il Polo agisce come promotore di queste attività, operando nell’ambito del Progetto Co-Evolution 2. Questo contesto garantisce che la formazione sia allineata con gli obiettivi di potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione.

Metodologie e Sviluppo di Competenze

Per rispondere alla necessità di una formazione pratica e immediatamente applicabile, il Polo “Calvino” adotta metodologie che favoriscono la concreta interazione tra i docenti e un effettivo scambio di esperienze. L’obiettivo centrale è l’elaborazione di una didattica laboratoriale basata sull’utilizzo efficace delle nuove tecnologie digitali.

I percorsi sono strutturati per sviluppare approcci innovativi attraverso moduli di studio-progettazione che includono esercitazioni, tutoring, scaffolding e pratica didattica condivisa. Le tematiche affrontate sono variegate, spaziando dalla gestione degli ambienti di apprendimento all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, dalle metodologie didattiche innovative al pensiero computazionale e alle tecnologie inclusive.

L’ultimo corso di ottobre

Corso: Dal Coding Unplugged alla robotica educativa: creatività, logica e pensiero computazionale (ID 423446) Destinatari: Docenti di scuola dell’Infanzia e Primaria.

Docenti di scuola dell’Infanzia e Primaria. Durata e Periodo: 25 ore totali. Previsto per il 22 e 29 ottobre 2025 (ore 16.00 -19.00) e il 5, 12 e 19 novembre (ore 16.00-19.00).

25 ore totali. Previsto per il 22 e 29 ottobre 2025 (ore 16.00 -19.00) e il 5, 12 e 19 novembre (ore 16.00-19.00). Necessità di Sviluppo del Pensiero Logico-Computazionale: Acquisire strategie didattiche, dal Coding Unplugged alla robotica, per sviluppare logica e pensiero computazionale.

Acquisire strategie didattiche, dal Coding Unplugged alla robotica, per sviluppare logica e pensiero computazionale. Link: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/dal-coding-unplugged-alla-robotica-educativa-creativit%C3%A0-logica-e-pensiero-computazionale-nella-scuola

Il catalogo dei corsi mese di novembre 2025

I seguenti corsi gratuiti sono pensati per affrontare esigenze professionali mirate e favorire l’integrazione delle nuove tecnologie e metodologie:

1. A scuola di AI: una nuova alleata per la didattica

Questo corso, identificato con l’ID 423130, si concentra sull’Intelligenza Artificiale come strumento di supporto didattico.

• Destinatari: È rivolto ai Docenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado, CPIA ed Educatori.

• Durata: Il monte ore totale è di 15 ore.

• Quando: Le lezioni si terranno il 7, 10, 17 e 24 Novembre, sempre dalle 16.30 alle 19.30.

• Link per l’iscrizione: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/a-scuola-di-ai-una-nuova-alleata-per-la-didattica.

2. L’intelligenza artificiale per la didattica e non solo

Il percorso formativo, che ha come ID il numero 425434, esplora l’IA in un contesto didattico e più ampio.

• Destinatari: Questo corso ha una platea molto ampia, includendo Docenti di scuola dell’Infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, CPIA ed Educatori.

• Durata: È uno dei corsi più lunghi con 25 ore di formazione previste.

• Quando: Le date stabilite sono il 20 e 27 ottobre 2025, con orario 16.00/19.00, e proseguirà il 3, 10 e 17 novembre, sempre dalle 16.00 alle 19.00.

• Link per l’iscrizione: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/l-intelligenza-artificiale-per-la-didattica-e-non-solo.

3. L’IA e gli agenti: rivoluzione didattica?

Questo corso (ID 425326) pone l’attenzione sull’IA e sugli agenti come potenziale elemento di rivoluzione nella didattica.

• Destinatari: Si rivolge ai Docenti di scuola primaria, secondaria di I grado, CPIA ed Educatori.

• Durata: La formazione ammonta a 25 ore.

• Quando: Gli incontri si svolgeranno il 29 ottobre 2025, dalle 16.30 alle 19.30, e nelle giornate del 3, 10, 17 e 24 novembre 2025, sempre dalle 16.30 alle 19.30.

• Link per l’iscrizione: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/l-ia-e-gli-agenti-rivoluzione-didattica-.

5. Competenze in azione: il PBL per integrare conoscenze, emozioni e contesto reale

Questo corso, identificato dall’ID 425435, si focalizza sul Problem Based Learning (PBL) per unire conoscenze, sfera emotiva e contesto reale.

• Destinatari: Il corso è indirizzato ai Docenti di scuola secondaria di I e II grado, CPIA ed Educatori.

• Durata: Il monte ore totale è di 15 ore.

• Quando: Le sessioni si terranno il 18, 21, 25 e 27 novembre 2025, dalle ore 17.00 alle 20.00.

• Link per l’iscrizione: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/competenze-in-azione-il-pbl-per-integrare-conoscenze-emozioni-e-contesto-reale.

Le iscrizioni sono gestite attraverso la piattaforma Scuola Futura.

