Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 787 del 20 ottobre 2026, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale che disciplina l’utilizzo delle soluzioni di intelligenza artificiale nelle scuole, accompagnato da un allegato tecnico dedicato alla protezione dei dati personali e all’impiego consapevole di queste tecnologie.

Il provvedimento si inserisce nel percorso avviato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il D.M. 9 agosto 2025, n. 166, e con le relative Linee guida per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche.

L’obiettivo è consentire alle scuole di utilizzare strumenti innovativi per migliorare l’insegnamento, favorire l’inclusione e personalizzare gli apprendimenti, garantendo al tempo stesso la tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali di studenti e personale.

Accesso ai sistemi di IA senza identificare direttamente gli studenti

Uno degli aspetti centrali dello schema di decreto riguarda la pseudonimizzazione delle utenze degli studenti che accedono ai sistemi di intelligenza artificiale, in particolare a quelli generativi.

Le piattaforme dovranno operare attraverso identificativi che non consentano di riconoscere direttamente gli alunni. Le informazioni necessarie a collegare tali identificativi alle identità reali saranno conservate separatamente, in ambienti protetti e sotto il controllo dell’istituzione scolastica.

Soltanto il dirigente scolastico e i docenti autorizzati potranno accedere a queste informazioni, esclusivamente per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

L’allegato tecnico prevede inoltre una separazione tra i sistemi che gestiscono le anagrafiche degli studenti e quelli che erogano i servizi di intelligenza artificiale, per ridurre il rischio di identificazione degli utenti da parte dei fornitori.

Attenzione ai dati personali inseriti nei prompt

Un’altra indicazione riguarda l’utilizzo quotidiano degli strumenti di IA generativa.

Studenti, docenti e personale scolastico dovranno prestare particolare attenzione a non inserire nei prompt dati personali o informazioni che possano compromettere la riservatezza delle persone.

Le scuole saranno chiamate a promuovere iniziative informative e di sensibilizzazione per favorire un utilizzo responsabile e critico di queste tecnologie.

Lo schema richiama inoltre il divieto di utilizzare sistemi di IA riconducibili alle pratiche vietate dal Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, tra cui quelli destinati a dedurre le emozioni delle persone nei contesti in cui tale impiego è proibito. Particolare cautela è richiesta anche per i sistemi classificati ad alto rischio nel settore dell’istruzione.

Compiti dei dirigenti scolastici e responsabilità dei fornitori

L’allegato tecnico contiene indicazioni operative rivolte ai dirigenti scolastici, ai docenti e ai partner tecnologici.

Per i dirigenti sono previste specifiche attività relative alle autorizzazioni, alla documentazione da conservare e alle verifiche da effettuare nei confronti dei fornitori.

Questi ultimi dovranno garantire adeguati livelli di sicurezza e conformità normativa, rilasciando alle istituzioni scolastiche una dichiarazione di conformità alle misure previste dall’allegato tecnico.

Sono inoltre contemplati modelli operativi e checklist per agevolare le scuole nell’attuazione delle disposizioni.

Particolare attenzione viene riservata anche alla tutela dei lavoratori e al rispetto della libertà di insegnamento, che devono essere garantiti nell’introduzione degli strumenti tecnologici.

Il Garante chiede maggiore supporto dal Ministero

Pur esprimendo parere favorevole, l’Autorità ha formulato alcune osservazioni rivolte al MIM.

In particolare, ha evidenziato la necessità di non lasciare le scuole sole nella scelta e nella gestione delle soluzioni di intelligenza artificiale, invitando il Ministero a fornire un adeguato supporto operativo.

Il Garante suggerisce anche di individuare standard, requisiti e modelli di riferimento per i fornitori, nonché di valutare la predisposizione di servizi-tipo utilizzabili dalle istituzioni scolastiche.

Tra le indicazioni figura infine la possibilità di istituire un servizio ministeriale di assistenza che affianchi le scuole anche nei rapporti con i partner tecnologici.