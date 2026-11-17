“I giovani non sono un contenitore da riempire ma sono personalità con autonomo spirito critico e con protagonismo, che si sviluppa e cresce. E questo significa considerare la responsabilità che vi è in questa condizione per l’Università, per le scuole”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico 2026/27 dell’Università Cattolica di Milano. “Sono otri nuovi, chiamati non a vivere nel mondo così come è oggi, perché il mondo può essere cambiato, come lei ha ricordato; può esser cambiato e possono cambiarlo e migliorarlo i giovani“.

“Sempre, costantemente, questo compito è stato rimesso alla ‘generazione che sale'”, ha detto Mattarella, citando il titolo di un libro dell’ex arcivescovo di Bologna, il cardinale Giacomo Lercaro. “Questa generazione che sale è protagonista con evidenza e merita fiducia; merita questa trasmissione, che viene fatta in questo Ateneo, come negli altri. Con le scuole”, ha aggiunto il Presidente, “le Università sono chiamate a un compito straordinariamente importante, come sempre. Particolarmente prezioso in questa stagione colma di novità, anche di grande fascino, ma anche di grande incertezza“.

“Ed è il compito di ampliare, accrescere e trasmettere la cultura, la scienza, visione del futuro da affidare, perché sia realizzata, ai giovani”, ha proseguito il Capo dello Stato. “In questo compito, le nostre Università sono tutte chiamate e assolvono un compito prezioso. A questa Università, in questa occasione, io vorrei esprimere il ringraziamento per il compito che svolge con l’intento di essere sempre, come dice il motto dell’Università, ‘dentro la realtà’. È questo quello che viene trasmesso ai giovani”, ha concluso Mattarella, “di essere dentro la realtà, di costruirla, perché in realtà sono loro ad esserne protagonisti”.