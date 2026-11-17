Con l’emanazione dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, il conferimento delle supplenze brevi e saltuarie segue regole ben precise. Nello specifico, l’art. 14 comma 3 dispone che:

Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante;

la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante; Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore.

Come funziona la convocazione





Quando deve provvedere alla sostituzione di un docente assente (per malattia o per altro motivo previsto dal CCNL Istruzione), il dirigente scolastico avvia la procedura informatizzata tramite il sistema SIDI. La segreteria invia simultaneamente una proposta di assunzione a un numero congruo di aspiranti inseriti nella graduatoria d’istituto della specifica classe di concorso.

Fermo restando che la risposta positiva alla convocazione esprime solamente la volontà di accettare la supplenza, ma non dà la certezza dell’assegnazione della cattedra. Scaduto il termine fissato nella mail, la scuola verifica tutte le adesioni pervenute, individua il candidato collocato in posizione migliore in graduatoria e trasmette esclusivamente a quest’ultimo la formale comunicazione di individuazione per la stipula del contratto.

Mancata risposta, rinuncia e abbandono





Secondo l’art. 15 dell’O.M. n. 27/2026, il docente che riceve la mail di convocazione dalla Graduatoria d’Istituto (GI), ma non risponde entro i termini, rinuncia alla proposta, oppure accetta ma non prende servizio entro le 24 ore previste (in assenza di giustificato motivo), subisce la medesima sanzione. Nello specifico, perde la possibilità di conseguire supplenze da quella specifica graduatoria d’istituto (limitatamente alla singola scuola convocante, per il medesimo insegnamento e per i relativi posti di sostegno) per l’intero anno scolastico in corso.

La situazione diventa molto più pesante per il docente individuato che assume servizio e successivamente abbandona la supplenza. In questo caso scatta l’esclusione da qualsiasi tipologia di supplenza (da GAE, GPS, Graduatorie d’Istituto e interpelli) per tutte le classi di concorso e tipologie di posto, per l’intero biennio di validità delle graduatorie.

Graduatorie d’istituto esaurite: come funzionano gli interpelli





Qualora per l’assegnazione di una supplenza, dopo lo scorrimento delle G.I.(Graduatorie d’Istituto) e di quelle delle scuole viciniori, non venga individuato un docente supplente, si procede con l’interpello. Si tratta di un avviso formale che la scuola pubblica sul proprio sito istituzionale e su quello dell’Ufficio Scolastico Provinciale (USP), specificando classe di concorso, durata, monte ore, scadenza per la candidatura e criteri generali di valutazione.

All’avviso possono rispondere tutti gli aspiranti che non siano già destinatari di un contratto a tempo determinato, ad eccezione dei docenti in servizio su una supplenza breve che concorrano per un incarico al 30 giugno o al 31 agosto. Ricevute le candidature, la scuola stila una graduatoria dando precedenza assoluta a chi possiede l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno, seguiti dai possessori del titolo di studio idoneo e, in subordine, di titoli affini.

Sanzioni previste negli interpelli





Per i docenti che accettano una supplenza tramite interpello operano le stesse sanzioni previste dall’art. 15 per le nomine da graduatoria in caso di rinuncia post-individuazione per mancata presa di servizio o abbandono. (art. 14, comma 22, O.M. n. 27/2026).