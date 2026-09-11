Assicurazione sanitaria integrativa, l’adesione non è automatica: il personale scolastico può presentare domanda entro il 20 settembre – NOTA

Come abbiamo già avuto modo di comunicare, nell’ambito dei programmi rivolti alla valorizzazione del benessere organizzativo e del welfare del personale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stipulato un contratto per l’erogazione del servizio di assicurazione integrativa delle spese sanitarie. L’accordo è stato sottoscritto con la Compagnia Assicurativa UniSalute, in coassicurazione con Poste Assicura S.p.a. e Intesa Sanpaolo Protezione S.p.a..
La misura riguarda un’ampia platea di lavoratori:
Sebbene la copertura assicurativa sia a titolo gratuito per il singolo dipendente, la sua attivazione non avviene automaticamente. Come stabilito dall’articolo 4 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (C.C.N.I.) del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 29 dicembre 2025, è infatti indispensabile esprimere una formale e preventiva “adesione” volontaria.
I dipendenti interessati devono inoltrare la propria richiesta esclusivamente dal 10 settembre 2026 al 20 settembre 2026. In caso di mancata formalizzazione dell’adesione entro tali termini, la copertura assicurativa non potrà essere attivata.
Per esprimere l’adesione, il personale ha a disposizione due modalità digitali:
Durante la procedura, gli utenti potranno prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e scaricare la guida dettagliata sulle prestazioni sanitarie previste.
Una volta espressa, l’adesione non potrà essere annullata. La validità della copertura varia in base al profilo contrattuale:
Come precisato nella nota ministeriale, per supportare gli utenti sono state predisposte delle slide illustrative ed è stata attivata la casella di posta elettronica dedicata polizzasanitaria@istruzione.it per eventuali problematiche tecniche.
Il Ministero sottolinea infine che, a conclusione della raccolta delle adesioni, seguirà una nuova comunicazione con le istruzioni operative per l’accesso ai servizi. Prima della formale “attivazione” della polizza, il personale è espressamente invitato a non effettuare alcuna registrazione o operazione sul portale o sull’applicazione mobile di UniSalute.