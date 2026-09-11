Assicurazione sanitaria integrativa, l’adesione non è automatica: il personale scolastico può presentare domanda entro il 20 settembre – NOTA

Come abbiamo già avuto modo di comunicare, nell’ambito dei programmi rivolti alla valorizzazione del benessere organizzativo e del welfare del personale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stipulato un contratto per l’erogazione del servizio di assicurazione integrativa delle spese sanitarie. L’accordo è stato sottoscritto con la Compagnia Assicurativa UniSalute, in coassicurazione con Poste Assicura S.p.a. e Intesa Sanpaolo Protezione S.p.a..

La misura riguarda un’ampia platea di lavoratori:

Dirigenti scolastici

Personale docente ed educativo

Personale ATA

Personale in servizio presso gli Uffici centrali e periferici del MIM

Adesione non automatica: la finestra temporale dal 10 al 20 settembre 2026

Sebbene la copertura assicurativa sia a titolo gratuito per il singolo dipendente, la sua attivazione non avviene automaticamente. Come stabilito dall’articolo 4 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (C.C.N.I.) del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 29 dicembre 2025, è infatti indispensabile esprimere una formale e preventiva “adesione” volontaria.

I dipendenti interessati devono inoltrare la propria richiesta esclusivamente dal 10 settembre 2026 al 20 settembre 2026. In caso di mancata formalizzazione dell’adesione entro tali termini, la copertura assicurativa non potrà essere attivata.

La procedura operativa per aderire

Per esprimere l’adesione, il personale ha a disposizione due modalità digitali:

Accesso dal portale istituzionale MIM: Effettuare l’accesso all’area riservata del portale https://mim.gov.it tramite credenziali SPID , CIE o CNS .

, o . Selezionare la voce “Agevolazioni per il personale scolastico e MIM” nel menù di sinistra.

nel menù di sinistra. Individuare nella tabella la voce “Unisalute” (dove è possibile scaricare e consultare la “Guida al piano sanitario per il personale della scuola”) e premere il pulsante “ADERISCI” nella colonna Link di attivazione. Accesso tramite link diretto: Collegarsi direttamente alla piattaforma web dedicata: servizi.pubblica.istruzione.it/suba-istanza-consensi-web/private/index.

Durante la procedura, gli utenti potranno prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e scaricare la guida dettagliata sulle prestazioni sanitarie previste.

Durata della copertura e vincoli dell’adesione

Una volta espressa, l’adesione non potrà essere annullata. La validità della copertura varia in base al profilo contrattuale:

Personale a tempo indeterminato e Dirigenti scolastici : la copertura dura per l’intero periodo previsto, pari a 48 mesi , salvo cessazione dal servizio prima della scadenza.

: la copertura dura per l’intero periodo previsto, pari a , salvo cessazione dal servizio prima della scadenza. Personale a tempo determinato (docenti, educatori e ATA con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche): la copertura è valida unicamente per la durata dell’incarico .

(docenti, educatori e ATA con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche): la copertura è valida unicamente per la . Personale a qualsiasi titolo presso gli Uffici centrali e periferici del MIM: la copertura resta valida per la durata del servizio prestato, fino a un massimo di 48 mesi.

Assistenza tecnica

Come precisato nella nota ministeriale, per supportare gli utenti sono state predisposte delle slide illustrative ed è stata attivata la casella di posta elettronica dedicata polizzasanitaria@istruzione.it per eventuali problematiche tecniche.

Avvertenza importante

Il Ministero sottolinea infine che, a conclusione della raccolta delle adesioni, seguirà una nuova comunicazione con le istruzioni operative per l’accesso ai servizi. Prima della formale “attivazione” della polizza, il personale è espressamente invitato a non effettuare alcuna registrazione o operazione sul portale o sull’applicazione mobile di UniSalute.

LA NOTA