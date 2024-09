Intelligenza artificiale, un nuovo modo far scuola e di studiare? Il 10 ottobre la prima lezione in diretta di Educazione Civica – ISCRIVI LA CLASSE

La sperimentazione dell’intelligenza artificiale a scuola, partita da poco voluta dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, mira a personalizzare la didattica. L’obiettivo è adattare l’insegnamento ai bisogni di ogni studente, migliorando apprendimento e inclusività.

Il Ministro Valditara ha partecipato alla 79ª Settimana di Alto Livello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, focalizzandosi su digitalizzazione, Intelligenza Artificiale (IA) e innovazione nel campo educativo.

Il Ministro ha messo in guardia da un uso eccessivo della tecnologia nei cicli educativi inferiori, come la scuola primaria e dell’infanzia, ritenendolo dannoso per lo sviluppo cognitivo, ma ha anche promosso l’uso dell’IA per personalizzare l’istruzione e contrastare l’ abbandono scolastico.

Valditara ha anche colto l’occasione per segnalare che nelle scuole italiane si stanno avviando progetti per studenti con disabilità, mirati a creare contenuti inclusivi.

Valditara ha poi affrontato la questione delle competenze necessarie per l’apprendimento permanente nell’era dell’IA. Il Ministro ha denunciato il paradosso dell’attuale mercato del lavoro: mentre i giovani faticano a trovare lavoro, molte aziende non riescono a reperire personale qualificato.

Educazione Civica in diretta, il 10 ottobre il primo incontro

Il 10 ottobre, dalle ore 11.00 alle ore 12.00 ne parleremo con Aluisi Tosolini e Daniele Di Frangia della Tecnica della Scuola, che discuteranno con Jessica Niewint-Gori ricercatrice tecnologa di Indire e Laura Biancato, dirigente scolastica dell’Ite Einaudi di Bassano e grande esperta di innovazione didattica a partire dall’ascolto delle esperienze e dei vissuti degli studenti. Con loro anche due classi collegate in diretta che porteranno domande e riflessioni oltre a tutte le classi che – seguendo la diretta su canale YouTube di Tecnica della Scuola – potranno porre domande e intervenire via social.

L’impegno della Tecnica della Scuola si inserisce lungo questo percorso e si concretizza nella proposta di sette dirette di un’ora, realizzate con cadenza mensile da ottobre 2024 ad aprile 2025 sui temi chiave dell’educazione civica.

Le singole classi potranno partecipare seguendo la diretta in streaming sui canali YouTube e Facebook della Tecnica della Scuola interagendo con gli esperti ed i conduttori con l’invio di domande, quesiti, commenti.

Ogni diretta prevede anche il collegamento streaming con due classi di due diverse scuole italiane che potranno interagire ponendo direttamente domande agli esperti presenti in trasmissione.

Questi i temi e le date programmate per le prime tre dirette:

10 ottobre 2024 – ore 11.00-12.00 – L’Intelligenza artificiale generativa: un nuovo modo far scuola e di studiare? 6 novembre 2024 – ore 11.00-12.00 – Guerra e pace: come essere costruttori di pace in un mondo in conflitto? 2 dicembre 2024 – ore 11.00-12.00 – Paura del futuro? Come affrontare il presente costruendo il proprio progetto di vita

Il format di educazione civica in sintesi

Durata: 60 minuti– dalle ore 11.00 alle ore 12.00

Esperti 2 esperti/e per ogni puntata (docenti universitari, testimoni, responsabili e dirigenti di organizzazioni e enti direttamente impegnati sui temi della puntata) Modalità di trasmissione Diretta streaming sui canali YouTube/Facebook di Tecnica della Scuola.

Tutte le classi che lo desiderano possono seguire la diretta sui canali YouTube/ Facebook di Tecnica della Scuola. Ogni puntata rimane poi a disposizione per visione in differita sul canale YouTube della Tecnica della Scuola. Classi in trasmissione Ad ogni diretta partecipano in collegamento audio video anche due classi di due diverse scuole italiane. Gli studenti e le studentesse interagiscono direttamente con ospiti e conduttori ponendo domande. Interazione web Tutti gli studenti che seguono la diretta sui canali YouTube/Facebook di Tecnica della Scuola possono interagire inviando domande tramite supporto digitale (possibilità prevista solo per scuole iscritte al canale YouTube di Tecnica della Scuola) Conduzione Aluisi Tosolini con Daniele Di Frangia Cadenza Mensile con avvio a ottobre 2024 e ultima diretta ad aprile 2025 Numero di dirette sette Iscrizione Per poter partecipare all’interazione (ad esempio ponendo domande) è richiesta l’iscrizione utilizzando i moduli che saranno messi a disposizione sul sito di Tecnica della Scuola Percorso gratuito La partecipazione è totalmente e assolutamente gratuita

Come iscriversi

Le classi che volessero partecipare all’iniziativa, devono compilare il seguente form.

Le classi che desiderano proporsi per partecipare in studio (o in collegamento video) ad una delle dirette, interagendo con gli ospiti, possono contattare la redazione, inviando una mail a [email protected], inserendo i dati utili (istituto, classe interessata, docente referente e recapito telefonico). La disponibilità per la partecipazione alla diretta è limitata al raggiungimento dei posti possibili.