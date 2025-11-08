Interpelli scuola, dove consultarli?

La nota 157048 del 9 luglio 2025 richiama le procedure contenute nella Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.

L’ordinanza ha previsto che in caso di esaurimento delle GPS e delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, il dirigente scolastico può pubblicare sul sito dell’istituzione scolastica specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi deve essere inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente – con modalità stabilite a livello locale – che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione.

Si tratta dei cosiddetti interpelli.

Contenuto degli interpelli

Gli avvisi pubblicati dall’istituzione scolastica dovranno riportare per ogni classe di concorso/tipologia di posto i seguenti elementi essenziali:

Indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell’orario complessivo settimanale e della sede di servizio; Indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS; Modalità e termini di presentazione istanze; presentazione della candidatura con il modello predisposto dall’istituzione scolastica; Modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione; Richiamo alle sanzioni di cui all’art. 14 dell’Ordinanza ministeriale Informativa sul trattamento dei dati personali.

Termini di preavviso diversi per supplenze inferiori o superiori a 30 giorni

Riprendiamo in proposito una grafica pubblicata dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del MIM, in cui si spiega cosa sono gli interpelli del personale docente, dove consultare gli avvisi e quale deve essere il preavviso a seconda della tipologia di supplenza: