Interpello per diversi posti da DSGA in provincia di Treviso. Scadenza entro le ore 12:00 del 29 agosto

Già arrivano i primi Interpelli dell’anno scolastico 2025/2026, sono numerosi i posti vacanti e poi anche disponibili nella provincia di Treviso per la Funzione DSGA o funzionari di elevata qualificazione. Vediamo di cosa si tratta nel particolare.

Cos’è un interpello

L’interpello è un’avviso pubblico che può essere bandito, con una precisa scadenza, dalle scuole o dagli uffici scolastici per permette di reperire docenti o personale ATA al fine di coprire posti vacanti e disponibili, garantendo la continuità amministrativa e nel caso dei docenti quella didattica.

Interpello ufficio scolastico di Treviso

Ai sensi dell’art 14 comma 1 e 2 dell’ipotesi di CCNI sottoscritta in data 10 luglio 2025 concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, il quale stabilisce che per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili per l’intero anno scolastico nel caso di mancanza del funzionario titolare di incarico di D.S.G.A., l’Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A. secondo il seguente ordine di priorità:

a) ai funzionari, con precedenza per quelli inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;

b) sui posti vacanti e disponibili, ai funzionari privi di incarico di D.S.G.A.; b1) sui posti disponibili e non vacanti ad altro funzionario titolare di incarico di D.S.G.A., laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di D.S.G.A., che abbia manifestato disponibilità all’assunzione dell’incarico ad interim. In tale fattispecie si applicano le disposizioni dettate dall’art. 57 C.C.N.L. secondo l’ordine di priorità ivi stabilito e sulla

base dei criteri definiti dal D.M. n. 132 del 4 luglio 2024.

Sugli eventuali ulteriori posti vacanti e/o disponibili l’Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A., a domanda, secondo il seguente ordine di priorità:

c) al personale inserito nelle graduatorie della procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;

d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione;

e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell’area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;

f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.