Intesa su rientro a scuola: nessun accordo per ora, sindacati chiedono il tampone gratuito per personale non vaccinato

L’incontro Ministero-sindacati sulle misure per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico si è concluso con un nulla di fatto.

Le ragioni della mancata firma dell’accordo sono presto dette.

Innanzitutto c’è il fatto che il Ministero non è stato in grado di dare ai sindacati le rassicurazione richieste.

Stando alle informazioni di cui disponiamo l’Amministrazione si è limitata a proporre un elenco di “buoni propositi” ma le organizzazioni sindacali hanno fatto presente che si potrà firmare l’intesa nel momento in cui verrà loro consegnata almeno una bozza di circolare applicativa, come peraltro previsto dallo stesso decreto legge 111 del 6 agosto.

Il secondo nodo da sciogliere riguarda la richiesta sindacale di garantire a tutto il personale non vaccinato la possibilità di sottoporsi a tampone gratuito.

Come abbiamo già scritto il testo dell’intesa è particolarmente ampio ma non entra nel merito della questione che certamente sta più a cuore a tutti, e cioè l’obbligo del green pass, con le connesse modalità di controllo.