Invalsi 2022: perché un alunno su due esce da scuola con competenze insufficienti? Di chi è la responsabilità? SONDAGGIO

I dati Invalsi ci informano che un alunno su due esce dalla scuola superiore con competenze in Matematica insufficienti. Una percentuale che in Italiano scende di poco (48%). Quali azioni vanno messe in campo per ridurre la dispersione scolastica e migliorare le competenze degli alunni? Servono classi meno numerose o docenti più preparati?

Sull’argomento La Tecnica della Scuola interroga i propri lettori su quelle che potrebbero essere le strategie non solo didattiche ma di sistema che potrebbero aiutare la scuola ad essere più efficace sul fronte delle competenze degli alunni e della riduzione dei tassi di abbandono scolastico.

Cosa troverai nel sondaggio

Cosa serve per migliorare le competenze degli alunni e ridurre la dispersione scolastica?