Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sui propri canali social un video per promuovere la vaccinazione prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Nel presentare il video, il Ministero dichiara: “Vaccinarci è il modo in cui possiamo mettere in sicurezza noi stessi e gli altri. E’ un atto di responsabilità collettiva, un gesto semplice, eppure potentissimo. Prendiamo cura di noi stessi e degli altri. Per la scuola, #IoMivaccino“.