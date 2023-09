Ipotesi di CCNL 2019/21, novità permessi per motivi personali o familiari personale docente a Tempo Determinato

In attesa della firma definitiva, ormai prossina, che renderà vigente l’Ipotesi di Contratto Ipotesi di CCNL 2019/21, si analizzano le novità previste per i permessi per motivi personali o familiari relativamente al personale docente assunto a tempo con contratto a determinato per quanto riguarda la fruizione e la retribuzione.

Permessi per motivi personali o familiari

La novità introdotta dall’Ipotesi di CCNL 2019/21 riguarda il riconoscimento e la retribuzione in quanto, al pari dei docenti di ruolo, anche al personale assunto con contratto sino al 30/06 e al 31/08 inclusi gli insegnanti di religione cattolica assunti con contratto annuale, hanno diritto, a domanda, a 3 giorni di permesso retribuiti per motivi personali o familiari, durante l’anno scolastico, documentati anche mediante autocertificazione.

I 3 giorni di permesso retribuito riguardano i soli docenti assunti con contratto al 31/08 e al 30/06, mentre per i docenti con contratto di supplenza breve e saltuaria i permessi per gli stessi motivi non sono retribuiti, detto personale ha diritto di fruire, sino a un massimo di 6 giorni ad anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

Permessi per matrimonio

Entro i limiti della durata del rapporto di lavoro, il personale docente con contratto al 30/06, al 31/08 o assunto dal dirigente scolastico, ha diritto a un permesso di 15 giorni consecutivi.

Permessi per la partecipazione a concorsi o esami

Ai docenti assunti con contratto a tempo determinato al 30/06, al 31/08 o con supplenza breve, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi o esami. Il numero di giorni, che possono essere concessi sono al massimo otto giorni complessivi per anno scolastico. Negli otto giorni vanno compresi quelli eventualmente necessari per il viaggio.

Fruizione permessi art. 33 comma 3 della legge n. 104/92

I docenti con contratto al 30/06, al 31/08 o supplenti brevi, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, sono concessi 3 giorni di permesso retribuito al mese per l’assistenza a persona disabile.

Permessi brevi

Per esigenze personali possono essere concessi permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, fino ad un massimo di due ore; i permessi complessivamente fruiti non possono eccedere il limite corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento massimo di 18 ore per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.

Permessi per lutto

I docenti assunti a tempo determinato con contratto al 30/06, al 31/08 o supplenti brevi hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito.

In aggiunta al già detto, si precisa che i giorni di permesso retribuiti si computano nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti; mentre i giorni di permesso non retribuiti interrompono l’anzianità di servizio, per cui non sono considerati né giuridicamente né economicamente.