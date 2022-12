Iscrizioni adulti CPIA, ecco i requisiti.

La nota relativa alle iscrizioni degli adulti ai percorsi di istruzione, alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, afferma che le modalità saranno emanate con una nota apposita per i CPIA ( Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti). Tali percorsi di istruzione, comprensivi di quelli che si svolgono nelle carceri, sono organizzati su tre livelli.

Primo livello

Il primo livello è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione. A tale percorso possono iscriversi:

• gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione;

• gli adulti non in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

• coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

• in via residuale, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

Secondo livello

Il secondo livello è finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica. Possono iscriversi e frequentare:

• gli adulti, anche stranieri, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione;

• coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.

Terzo livello

Il terzo livello si occupa dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. L’obiettivo è il conseguimento di un titolo, che attesti un livello di conoscenza non inferiore all’A2, del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa. Possono iscriversi e frequentare gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine.