Iscrizioni scuola, al momento nessuna proroga: scadenza ore 20 del 28 gennaio

Nonostante le richieste avanzate dalla FLC CGIL, il Ministero dell’Istruzione, al momento, non ha previsto alcuna proroga per la presentazione delle domande di iscriziona ell’a.s. 2022/23.

Quindi, scadono alle ore 20 di oggi, 28 gennaio i termini per inoltrare l’istanza attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/.

Ricordiamo che le iscrizioni on line riguardano solo gli alunni che vanno alle classi prime (della scuola primaria e secondaria). Per gli alunni già iscritti a classi diverse dalla prima non occorre effettuare alcuna iscrizione per il prossimo anno scolastico. L’iscrizione alle classi successive alla prima viene fatto d’ufficio dalla scuola frequentata.

Per gli alunni della scuola dell’infanzia, la modalità resta cartacea. La scadenza è la medesima, 28 gennaio.